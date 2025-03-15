Працює безкоштовно? Скільки заробляє голова Кіровоградської ОВА Райкович

Матеріальна допомога у 2024 році не виділялася

У січні 2023 року голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (начальник ОВА) Андрій Райкович отримав заробітну плату у розмірі 76 187,69 гривні. Цю суму зазначено вже з вирахуванням податків.

Про це стало відомо з відповіді Кіровоградської обласної військової адміністрації на відповідний запит видання. Нам повідомили, що за 2024 рік зарплата Райковича становила 867 575,88 гривні.

Зазначається, що спочатку за 2024 рік було нараховано 1 084 404,63 гривні, але після всіх вирахувань податків вийшла вищевказана сума.

А за січень цього року було нараховано 98 945,05 гривні. Після вирахування податку вийшло 76 187,69 гривні.

При цьому було повідомлено, що заробітна плата за зазначений період нараховувалася, але не виплачувалася Райковичу. Згідно з його заявою, вона у повному розмірі прямувала на потреби ЗСУ через розрахунковий рахунок Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки заробляє мер Одеси Геннадій Труханов. Стала відома його зарплата 2024 року та за січень 2025 року.