Два сына от разных браков. Что известно о детях нардепа Николая Тищенко

Нардеп был в браке трижды и имеет двоих детей

Известный украинский политик и бывший ресторатор Николай Тищенко, которому продлили домашний арест на два месяца по подозрению в незаконном лишении свободы и пытках бывшего военнослужащего, — отец двух детей от разных женщин. Своих сыновей он держит вне камер, однако раньше делился кадрами семейной жизни.

Детям бывшего народного депутата – 20 и 8 лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о сыновьях Николая Тищенко.

Что известно о старшем сыне Николая Тищенко

Первенец Тищенко Даниил родился 6 марта 2005 года. Тогда Николай был в браке с Ларисой Тищенко. Она была его ровесницей и подругой юности. Однако брак длился недолго – пара развелась. Сам Тищенко делился, что эти отношения разорвались из-за того, что мужчина предпочитает младших женщин, а жена была с ним одного возраста.

Ранее Николай Тищенко рассказывал, что Даниил запрещает ему себя снимать и выкладывать в соцсети. Однако в день своего рождения, 6 лет назад, парню исполнилось 14, и он сделал исключение.

Что известно о младшем сыне Николае Тищенко

Младший сын Тищенко Давид родился от третьего брака с Аллой Барановской. Он появился на свет в феврале 2017 года. В мае того же года состоялось крещение мальчика в Выдубицком монастыре в Киеве. На фотографиях того периода Николай демонстрировал счастливую семью: он показывал жену, сына. Сейчас младшему ребенку Тищенко 8 лет.

Николай Тищенко в депутатство с маленьким сыном

Николай Тищенко в депутатство с маленьким сыном

В феврале 2025 у Давида был день рождения. Его мама Алла Барановская по этому поводу выложила фото с сыном. В сообщении она написала трогательную подпись: "Сын, мы с папой любим тебя безгранично. Я сделаю все, чтобы ты сохранил счастливые воспоминания в такие турбулентные времена… Твои мама и папа всегда рядом! С днем рождения, мой мальчик с удивительно глубокими глазами!"

Бывшая жена Тищенко также поделилась в архивными снимками Николая с сыном. Она написала, что скучает по тому времени, когда Давид был маленьким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни экс-"Слуги народа" Кормышкиной. В 2022 году депутат во второй раз вышла замуж за николаевского аграрного бизнесмена Юрия Кормышкина, уже имея сына от первого брака.