Ни одного авто и подарки почти на 600 тысяч: сколько за год заработала дочь Фарион

Ей принадлежит дом и земельный участок во Львове

Дочь Ирины Фарион, украинского языковеда, которая была убита летом прошлого года, София Особа, зарабатывает 37 тысяч гривен в месяц. Она работает во Львовском городском совете в должности начальника отдела организаций событий.

Об этом свидетельствуют данные ее электронной декларации за 2024 год. За год с налогами она заработала 450 тысяч гривен. Если поделить эту сумму на 12 месяцев выходит около 37,5 тысячи гривен (с налогами). В качестве роялти (вознаграждение за предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности) Особа получила 1287 гривен.

При этом сумму больше ее заработной платы дочери Фарион подарили разные люди. Всего за прошлый год Софии подарили, согласно ее декларации, 600 тысяч гривен.

Автомобилей дочь Фарион не имеет. Ей принадлежит жилой дом во Львове площадью 89,9 кв. метров и земельный участок общей площадью 151 кв. метр. Право собственности на эти объекты было приобретено Особой в 2015 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дочь Ирины Фарион и чем она занимается. 2024 год стал для нее годом больших потерь. Сначала, 19 июля, была убита ее мама возле собственного дома. А через несколько месяцев, 6 октября, стало известно о гибели мужа и отца ее детей Василия Особы, защищавшего Украину на фронте.