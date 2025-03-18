Пише книгу про маму і хоче довічного для ймовірного вбивці: як виглядає донька Ірини Фаріон і чим вона займається

Софія Особа планує видати книгу зі спогадами різних людей про Ірину Фаріон

Для доньки відомої мовознавиці Ірини Фаріон Софії Особи 2024 рік став роком великих втрат. Спочатку, 19 липня, було вбито її маму біля власного будинку. А за кілька місяців, 6 жовтня, стало відомо про загибель чоловіка та батька її дітей Василя Особи, який захищав Україну на фронті.

Однак донька мовознавиці не здається — вона продовжує справу своєї матері та активно виступає за захист української мови та культури. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає і що відомо про Софію Особу.

Що відомо про Софію Особу

Софія Семчишин (дівоче прізвище доньки Ірини Фаріон) до вбивства матері не вела свої соцмережі. Вона вела закритий спосіб життя. Однак після того, як загинула мовознавиця, жінка стала активно розвивати свій акаунт з метою встановити справедливість та позбавити волі винного у вбивстві її мами та продовження справи Ірини Фаріон.

Софія Семчишин — мама двох дітей: Дмитра (2019 р.н.) та Еви (2017 р.н.). Її чоловік Василь Особа втрату тещі переніс досить важко — він публікував фото снарядів із надписом "За Фаріон" у своїх соцмережах. У жовтні 2024 року коханий Софії загинув, захищаючи нашу країну на фронті.

За словами Софії в інтерв’ю для ТСН, перед смертю матері у неї не було ніяких передчуттів. Мовознавиця не говорила ні про погрози, ні про дивні речі. Однак Ірина часто запитувала в доньки, чи у неї все добре. "Де ти? Ти вдома? Все добре? Позакривай вікна". "Можливо, в неї було відчуття якесь, але вона мені цього не говорила", — зазначила Софія.

Чим зараз займається і як виглядає Софія Особа

Після вбивства матері, Софія стала активною користувачкою соцмереж. Вона веде свій блог в Instagram. Вона часто публікує фото Ірини Фаріон із її цитатами у підписах. Також жінка продовжує справу своєї мами — вона популяризує українську мову, часто з’являється на різних заходах, присвячених культурі нашої країни тощо.

У серпні 2024 року стало відомо, що Софія планує видати книгу з цитатами Ірини Фаріон. Вона матиме назву "Орлиці не сповідаються перед гієнами".

Софія Особа також збирає спогади, пов’язані з її мамою. Вона планує видати книгу з особистими спогадами людей про Ірину Фаріон.

Софія часто з'являється на судових засіданнях щодо вбивства Фаріон. Вона хоче, щоб винний у вбивстві її матері сів у в'язницю довічно. В'ячеслав Зінченко (підозрюваний у вбивстві) зараз перебуває під вартою, тривають слідчі дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Ірини Фаріон. Мовознавиця похована на Личаківському кладовищі у Львові на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка.