"Друг чи ворог?": Кулеба відповів на складне питання про США при Трампі

Якщо нічого не зміниться – Україні та Європі доведеться вирішувати, чи можна взагалі розраховувати хоч у чомусь на США

Дмитро Кулеба відповів на запитання про те, ким зараз є для України США — "другом чи ворогом". На його думку, не варто ображатись на нову адміністрацію за її бачення світу.

Про це колишній глава МЗС України, а нині посол із особливих доручень з питань стратегічних комунікацій розповів в інтерв’ю LIGAnet. Кулеба вважає, що Україна не повинна сприймати США у категоріях "друг чи ворог". За його словами, сьогоднішнє питання щодо того, як Україні мати справу зі США, дуже складне.

"Я думаю, що сьогодні було б надто радикально описувати США у категоріях "друг або ворог". Це зараз країна, яка викручує нам руки, говорячи, що робить це для того, щоб нам допомогти. І тиснуть руку Путіну, говорячи, що це також, щоб нам допомогти", – сказав він.

Кулеба прогнозує, що зрештою, якщо нічого не зміниться – Україні та Європі доведеться вирішувати, чи взагалі можна розраховувати хоч у чомусь на США. Однак, зазначає він, це гіпотетична ситуація, до якої можна й не дійти.

"Але ані у нас, ані у європейців не має бути жодних образ на Америку, тому що Америка має право визначати, що і якою мірою вона хоче робити у світі. Так само, як Україна має це право або інша європейська країна", – заявив колишній глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кулеба здивував заявою про угоду щодо мінералів і розповів про підступний задум США.