Український підприємець і громадський діяч проаналізував, чого Україні далі чекати від Сполучених Штатів

Товариство, наступні кілька тижнів буде потужна інформаційна атака на Україну з боку США. Ми дізнаємося, що Україна є штучно створена країна, її не має існувати. Україну створили разом австрійський генштаб та USAID. Україна населена в основному росіянами, які хочуть додому в росію. Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів, а правлять нею нацисти. В Україні незаконно виробляється зброя масового знищення. (І в усьому цьому винен Байден.)

Наступні кілька тижнів буде дуже важко. Виглядатиме, що нас всі зрадили, бо Америка відкрито перейшла на бік ворога, а Європа не прокидається.

Це частина мирного плану Трампа. Йому треба негайно завершити війну, а Путін не готовий до переговорів — він готовий лише прийняти українську капітуляцію у вигляді демілітаризації, "денацифікації" та повернення російських агентів у публічне поле заради розгортання чогось середнього між ічкерійським та грузинським сценаріями. Важелів впливу у США на росію нема (хоча це не так, але використання впливу виглядає скоріше як ескалація, а не як швидке завершення війни). Окрім того, не можна допустити колапсу російського режиму, адже росію треба зберегти й використати проти Китаю.

В таких умовах весь тиск піде на того, хто виглядає більш придатним для тиску, тобто на нас із вами. Україна заважає планам нової американської адміністрації у двох аспектах. По-перше, ми не даємо зробити Європу беззахисною. По-друге, ми не даємо укріпити росію, щоб розвернути її проти Китаю. Україна — це прикра перешкода, яка має бути покарана.

Все, що ми можемо зробити, — довести, що ми не більш, а менш придатні до тиску. Що ми не можемо поступитися тиску, бо це означає поступитися життям наших друзів, родичів, може, нашим власним. Я бачу, що чимало з вас не вірить у можливість Бучі й Маріуполя по всій країні, а вірить у чемність і порядність російських окупаційних військ. Я не знаю, що треба, щоб ці люди повірили. Сто років тому таке вже було.

(І не думайте, будь ласка, що українська поступливість призведе до збільшення військової допомоги. Адже військова допомога дозволяє продовжувати війну, а Трампу треба її негайно завершувати. Будь-які подяки та вибачення тут не допоможуть.)

Всі, хто може говорити, писати, впливати на американців та європейців, — і так знають, що робити, і вже роблять. Всім решті треба просто триматися. Якщо ви не можете бути частиною рішення — будь ласка, хоча би не будьте частиною проблеми. Не поширюйте чужу пропаганду й чужі наративи.

Ця інформаційна атака не буде вічною. Час рухається швидко. Вистоїмо — далі буде. У світі є чимало сил, яким невигідна наша поразка. Передусім нам самим.

Джерело: Facebook-сторінка Валерія Пекара.