Проверьте, знаете ли вы: что означают эти названия десяти районов Киева

Раскрываем этимологию, легенды и исторические факты, относящиеся к наименованиям знаковых мест столицы Украины.

Киев – город, где каждый камень дышит историей, а названия районов рассказывают легенды прошлых веков. От древних пещер до казацких шалашей каждый уголок столицы Украины сохраняет уникальную историю своего наименования, отражающую многовековое культурное наследие города.

Как город с многовековой историей, столица Украины имеет много районов, названия которых происходят с давних времен и несут в себе особое значение. "Телеграф" предлагает рассмотреть происхождение 10 самых популярных из них и их историческое значение.

1. Оболонь

Название Оболонь происходит от старославянских слов "болон", "болонья", "оболонь", обозначавших большие приозерные или приречные поймы и луга. Эта территория ежегодно затапливалась во время наводнений, поэтому была использована в качестве пастбищ вплоть до середины XX века. Хотя существует версия о сходстве с итальянской Болонью, у нее нет обоснований. Оболонь сегодня является одним из самых больших жилых районов Киева.

2. Подол

Подол получил свое название из-за расположения в низменной местности под горой. Во времена Киевской Руси Подол стал торгово-ремесленным районом и играл немаловажную роль в восстановлении Киева после монголо-татарского нашествия. Этот район был одним из первых мест, где начали восстанавливать город после разрушений. Подол остается одним из старейших и важнейших исторических районов Киева.

3. Печерск

Название Печерска связано с пещерами Киево-Печерской Лавры, основанной в 1051 году Антонием и Феодосием. Этот район имеет богатую историю, включая основание монастыря и развитие военного центра. Печерск являлся ключевым местом во время Крещения Руси и дальнейшего развития Киева как духовного центра.

4. Жуляны

Жуляны раньше назывались Желяны, поскольку здесь находилось святилище славянской богини Жели. Однако в начале XX века из-за ошибки служащего название изменилось на Жуляны. Этот район сегодня является большим жилым массивом Киева.

5. Выдубичи

Выдубичи получили свое название из-за легенды о том, как здесь выплыл на берег деревянный идол Перуна во время Крещения Руси в 988 году. Князь Владимир низверг идол в реку, и он выплыл именно в этом месте. Выдубичи сегодня известны своими историческими достопримечательностями и природными ландшафтами.

6. Сырец

Сырец получил свое название от производства необожженного кирпича, который называли сырцем. Этот район имеет длинную историю развития как промышленного центра Киева.

7. Шулявка

Шулявка раньше называлась Шелвов борок, невысокий лесок с лужайками. Название изменилось из-за сложности произношения. Шулявка сегодня является одним из самых больших промышленных районов Киева.

8. Конча-Заспа

Название Конча-Заспа связано с легендой о нападении казаков на польское войско. Польские часовые кричали "Кончай засыпать!", чтобы разбудить спящих шляхтичей. Этот район сегодня известен своими природными ландшафтами и историческими событиями.

9. Куреневка

Куреневка получила свое название из-за того, что здесь стояли шалаши в казацкие времена. Курени были традиционными казацкими жилищами, которые использовались во время военных походов.

10. Голосеево

Название Голосеево связано со словом голосить (рыдать). По легенде, после нападения татар на Киев, именно здесь жители города причитали – оплакивали погибших и захваченных в плен.

Как видим, киевские районы — это не просто географические локации, а живые свидетели происходивших на протяжении тысячелетий исторических событий. От затапливаемых пойм Оболони до святых пещер Печерска, от торгового Подола до священных Выдубичей — каждое название имеет свою этимологию, тесно переплетающуюся с судьбой города и его жителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Троещина принадлежала Киево-Печерской лавре. А жителей жёстко эксплуатировали.