Умерла украинская ученая, одна из первооткрывателей всемирно известной кометы

Ушла из жизни астрофизик, чье открытие изменило космическую науку

На 80-м году жизни скончалась известная украинская и таджикская ученая Светлана Герасименко. Вместе с Климом Чурюмовым она открыла комету, ставшую знаменитой на весь мир.

Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил институт астрофизики Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) в соцсетях. "Известие о смерти Светланы Ивановны стало тяжелым ударом для научного сообщества Таджикистана", — говорится в сообщении.

Что известно об ученой

Светлана Герасименко родилась в Барышевке под Киевом в семье учителей. После окончания Киевского национального университета она поступила в аспирантуру по астрономии.

Судьбоносное открытие состоялось в 1969 году, когда Герасименко вместе с Чурюмовым работали в Алма-Атинской обсерватории. Исследуя совсем другую комету, они случайно обнаружили на одной из фотопластин новое небесное тело, впоследствии получившее название 67P/Чурюмова-Герасименко.

Мировая слава пришла к ученым в 2003 году, когда их комету избрали целью миссии космического аппарата Rosetta. В 2004 году оба первооткрывателя были почетными гостями на запуске этого аппарата во Французской Гвиане.

В честь Светланы Герасименко также назван астероид, открытый в 1982 году украинским астрономом Николаем Черным. В 2017 году учёная получила государственную премию Республики Таджикистан за свои научные достижения.

С 1973 Светлана Герасименко работала в Институте астрофизики Таджикистана, где и осталась до конца своей жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ушел из жизни выдающийся ученый, строивший Киевскую ГЭС. У него было много государственных, профессиональных и международных наград.