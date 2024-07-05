Екстрасенсорні здібності є у кожного: вчений пояснив, що заважає сучасним людям
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сучасні люди не розвивають такі здібності
Екстрасенсорні здібності має буквально кожна людина. Однак їхньому розвитку заважають сучасні технології.
Про це зазначив голова Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій (УНДЦА), кандидат технічних наук Артем Білик у матеріалі "Телеграфа" "НЛО над Україною військові бачать постійно: вчений про аномальні зони та про те, як виглядає в тепловізор полтергейст". Він додав, що здібності можна зафіксувати такими приладами, як випадкові генератори чисел або квантові генератори.
"Дослідження у світових наукових установах показали, що екстрасенсорними здібностями володіє буквально кожене, просто питання, чи ми їх розвиватимемо", — розповів Артем Білик.
За його словами, у людини давнини більше було паранормальних здібностей, і вона більше їх розвивала. Це можливо було через відсутність сучасних технологій.
"Приміром, у давнину була розвинена біолокація, або "лозоходство", коли людина визначала, де копати колодязь за допомогою сенситивного сприйняття. Зараз, коли ми маємо бурові установки й можемо легко ними знайти воду, нам не потрібні лозоходці, відповідно такі здібності люди не розвивають", — додав учений.
Раніше в Україні змогли зняти півтергейсту на тепловізор. А на фронті й ЗСУ, і росіяни бачать НЛО.