Екстрасенсорні здібності є у кожного: вчений пояснив, що заважає сучасним людям

Сучасні люди не розвивають такі здібності

Екстрасенсорні здібності має буквально кожна людина. Однак їхньому розвитку заважають сучасні технології.

Про це зазначив голова Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій (УНДЦА), кандидат технічних наук Артем Білик у матеріалі "Телеграфа" "НЛО над Україною військові бачать постійно: вчений про аномальні зони та про те, як виглядає в тепловізор полтергейст". Він додав, що здібності можна зафіксувати такими приладами, як випадкові генератори чисел або квантові генератори.

"Дослідження у світових наукових установах показали, що екстрасенсорними здібностями володіє буквально кожене, просто питання, чи ми їх розвиватимемо", — розповів Артем Білик.

За його словами, у людини давнини більше було паранормальних здібностей, і вона більше їх розвивала. Це можливо було через відсутність сучасних технологій.

"Приміром, у давнину була розвинена біолокація, або "лозоходство", коли людина визначала, де копати колодязь за допомогою сенситивного сприйняття. Зараз, коли ми маємо бурові установки й можемо легко ними знайти воду, нам не потрібні лозоходці, відповідно такі здібності люди не розвивають", — додав учений.

Раніше в Україні змогли зняти півтергейсту на тепловізор. А на фронті й ЗСУ, і росіяни бачать НЛО.