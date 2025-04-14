В Украине существенно потеплеет: кто сможет насладиться почти летней погодой 15 апреля

Во вторник в Украине будет по-весеннему тепло

Теплая и в основном сухая погода ожидается на территории Украины 15 апреля. Дневная температура воздуха в большинстве регионов поднимется до +15...20 градусов, создавая комфортные условия для пребывания на свежем воздухе.

В то же время синоптики обращают внимание на возможные ночные заморозки в некоторых областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным метеорологов, только жителям Закарпатья и Прикарпатья следует готовиться к небольшому дождю. В других областях осадки не ожидаются. Впрочем, по всей территории Украины прогнозируется переменная облачность.

Температурный режим ночью останется умеренным – от +1 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов в большинстве регионов страны. Тем не менее жителям южных, восточных и центральных регионов следует учитывать возможность заморозков на поверхности почвы до -3 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Закарпатье и приморских областях будут более прохладные температуры – там воздух прогреется только до +10…+15 градусов. Это связано с особенностями местного климата и воздействием водных массивов.

Жители столицы будут наслаждаться сухой погодой с переменной облачностью. В Киеве ночью термометры будут показывать +4…+6 градусов, а днем потеплеет до +16…+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля, Укргидрометцентр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцев на Пасху ждет тепло. Мы рассказывали, какой сюрприз подготовила погода для 5 самых больших городов.