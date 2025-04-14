Виробники ліків самі обрали перелік для зниження цін та заробили на цьому, — Фармрада

Деякі позиції почали продаватись у 10 разів більше

Виробники лікарських засобів в Україні самі склали перелік препаратів, на які погодилися знизити ціни, — і обрали ті, з яких отримали вигоду. Про це заявила голова ГО "Всеукраїнське об’єднання "Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олена Пруднікова.

"Вони (фармвиробники — ред.) знизили ціни на ті препарати, де зростання обсягів продажу стало вигіднішим за збереження старої ціни", — пояснила вона. За словами Пруднікової, деякі позиції почали продаватись у 10 разів більше, і саме тому виробники пішли на такий крок. Але інші ліки, з меншою маржинальністю або попитом, до переліку не потрапили.

Пруднікова також наголосила, що попри те, що дистриб’ютори й аптеки долучилися до ланцюжка зниження цін, регулювання залишилось асиметричним — найбільше навантаження лягло на аптеки, зокрема малі. "Націнка обмежена для всіх, але великі мережі мають обороти в мільйони, а маленька сільська аптека — у кілька сотень тисяч. Ми просто не виживемо", — зазначила вона.

Нагадаємо, 7 лютого 2025 року дев’ятьма провідними вітчизняними виробниками було підписано декларацію про взаємодію щодо зниження цін. Виробники погодилися з 1 березня зменшити відпускні ціни на 100 найвживаніших препаратів на 30%. 19 лютого МОЗ оприлюднило відповідний перелік.

У список увійшли переважно безрецептурні засоби: препарати від застуди, вітаміни, антигістамінні, протизапальні та інші. При цьому лише 25 позицій входять до Національного переліку лікарських засобів, а деякі препарати дублюються — наприклад, 9 видів аскорбінової кислоти.

Як повідомлялось, сумарний дохід найбільших українських фармацевтичних компаній у 2024 році склав 42,65 мільярда гривень. Загальний чистий прибуток компаній перевищив 3,74 мільярда гривень.