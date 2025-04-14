Производители лекарств сами выбрали перечень для снижения цен и заработали на этом — Фармрада

Некоторые позиции начали продаваться в 10 раз больше

Производители лекарственных средств в Украине сами составили перечень препаратов, на которые согласились снизить цены, и избрали те, из которых получили выгоду. Об этом заявила глава ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармсовета" Елена Прудникова.

"Они (фармпроизводители — ред.) снизили цены на те препараты, где рост объемов продаж стал выгоднее сохранения старой цены", — пояснила она. По словам Прудникова, некоторые позиции начали продаваться в 10 раз больше, и именно поэтому производители пошли на такой шаг. Но другие лекарства, с меньшей маржинальностью или спросом, в список не попали.

Прудникова также отметила, что, несмотря на то, что дистрибьюторы и аптеки присоединились к цепочке снижения цен, регулирование осталось асимметричным — наибольшая нагрузка легла на аптеки, в частности малые. "Наценка ограничена для всех, но большие сети имеют обороты в миллионы, а маленькая сельская аптека — в несколько сот тысяч. Мы просто не выживем", — отметила она.

Напомним, 7 февраля 2025 года девятью ведущими отечественными производителями было подписано декларацию о взаимодействии по снижению цен. Производители согласились с 1 марта уменьшить отпускные цены на 100 наиболее употребительных препаратов на 30%. 19 февраля Минздрав обнародовал соответствующий перечень.

В список вошли преимущественно безрецептурные средства: препараты от простуды, витамины, антигистаминные, противовоспалительные и другие. При этом только 25 позиций входят в Национальный перечень лекарственных средств, а некоторые препараты дублируются – например, 9 видов аскорбиновой кислоты.

Как сообщалось, суммарный доход крупнейших украинских фармацевтических компаний в 2024 году составил 42,65 миллиарда гривен. Общая чистая прибыль компаний превысила 3,74 миллиарда гривен.