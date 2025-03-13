Залужний продовжує літературну кар'єру далеко від України й анонсував ще одну книжку: що про неї відомо

Залужний зазначив, що дипломатична діяльність залишає йому більше часу для творчості, ніж попередня робота

Валерій Залужний — колишній головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії — анонсував вихід уже другої своєї книги. Вона має побачити світ у вересні 2025 року.

Видання стане продовженням раніше опублікованої книги Залужного "Моя війна" та другою частиною запланованої трилогії. Про це заявив посол України у Великій Британії під час відвідування Лондонського книжкового ярмарку, повідомляє hromadske.

За словами Залужного, у новій книзі будуть описані факти та головні події, які відбувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Зокрема він розповість про те, як Києву вдалося вистояти під час російської окупації у 2022 році і що саме втримало столицю.

При цьому Залужний наголошує, що його нова книга буде написана сухою мовою фактів — без емоцій та оціночних суджень.

Фото: Facebook Валерія Залужного

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Валерій Залужний видав книгу "Моя війна", яка стала справжнім бестселером. Це перша частина трилогії, яку складуть книжки "Моя війна", "Наша війна" та "Їхня війна".

Видання містить 248 сторінок і виконано в тканинній палітурці. Початковий тираж видання — 20 000 примірників. За словами Залужного, він сів за рукопис у березні 2023 року, незадовго до контрнаступу ЗСУ на півдні України.

Залужний презентував твір так: "Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають що-небудь робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягненню мети. І нарешті, війну з обставинами, які стають перепонами в житті".

У цій книзі Валерій Залужний розповідає про своє життя до повномасштабного вторгнення. У ній є цікаві спогади про те, що в молодості ворожка попередила його про війну задовго до її початку. З його слів, історія сталася з ним 25 років тому.

"Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами

- Ні, — сказала наша ворожка. — Я не можу далі нічого тобі сказати. Ні! Вибач.

Із цими словами вона обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл. У цій паузі я помітив уважні погляди і відкриті роти цікавості моїх попутників.

- Що сталося? Чому ні? — уже закінчувалося терпіння і в мене.

- Я побачила війну. Страшну. У нас, тут. А ти там головний", — йдеться в уривку з книги.

Залужний каже, що цей епізод він згадав наприкінці лютого 2022 року і неодноразово прокручував його в голові, коли було справді важко. За його словами, він тоді вже розумів, що попереду велика і важка війна на виживання, яка має завершитися українською перемогою.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів у своїй книзі про те, як у трирічному віці він отруївся ртуттю. Він випадково розбив градусник і проковтнув ртуть.

Варто зазначити, що отруєння ртуттю дуже небезпечне і може призвести до летальних наслідків, проте Залужному вдалося вижити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у книзі радниці Залужного Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності" розповідається багато цікавих історій із життя майбутнього головкома ЗСУ.