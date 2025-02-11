Путін заборонить жителям окупованих територій приймати дзвінки з України: коли почнуть блокаду

Путін обґрунтував це рішення нібито захистом від "шахраїв"

Москва заборонить жителям Росії (і окупованих територій) приймати дзвінки з України та інших "недружніх" країн. Блокування вхідних дзвінків створить проблеми тисячам людей, які живуть в окупації. Інформаційну блокаду хочуть збудувати до 1 липня 2025 року.

Про це пише "РІА-Південь", посилаючись на дані в РосЗМІ. Вказується, що Путін обґрунтував це рішення нібито захистом від "шахраїв". Мовляв, вони діють із території України і нібито вже виманили у росіян понад 250 мільярдів рублів.

За словами глави Кремля, блокуванню підлягають дзвінки, які надходять "зі злочинною метою". Крім того, повинні будуть розроблені "інші необхідні заходи" щодо захисту прав та законних інтересів "громадян РФ від злочинних посягань, що здійснюються з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій".

Президент РФ також доручив подати пропозиції про "покращення ідентифікації" телефонних номерів, якими користуються державні органи та організації. Заходи щодо блокування дзвінків з України та інших "недружніх" держав диктатор доручив розробити до 1 липня 2025 року.

Як це може виглядати розповів голова дослідницького та технологічного АТ "Крібрум" Ігор Ашманов:

Бокування інтернет-дзвінків та звичайних дзвінків з України.

Заборона сервісів по заміні номерів, навіть якщо вони легітимні та використовуються для якихось бізнес-інтересів.

Введення фіксованих номерів для всіх російських державних і великих приватних структур на кшталт банків та мобільних операторів, щоб громадяни не мали права і не могли дзвонити з будь-яких номерів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає захоплений Росією Бахмут.