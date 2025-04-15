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Пропонував пенсіонерці продати собаку та був проти мовного закону: де зараз нардеп Євген Брагар

Автор
Вікторія Козар
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Де зараз Євген Брагар, депутат від "Слуги народу"
Де зараз Євген Брагар, депутат від "Слуги народу". Фото Колаж "Телеграфу"

Нардеп потрапляв у гучні скандали

Євген Брагар — народний депутат від "Слуги народу", який потрапив до Верховної Ради у 25 років. Він відзначився тим, що радив пенсіонерці продати собаку, аби заплатити за комуналку, а також викликав поліцію на волонтерів. Останнім часом про нардепа нічого не чути.

"Телеграф" розповість про діяльність одіозного політика, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Євген Брагара

Брагар народився 1994 року у Києві. Навчався на історичному факультеті Київського університету імені Шевченка. Вивчав ліві рухи у сучасній історії, зокрема у Франції та Алжирі. Заснував і почав викладати польську мову у навчальному проєкті "Лінгвіст". Стажувався у парламентському комітеті з питань закордонних справ.

Євген Брагар діяльність
Євген Брагар стажувався у комітеті з питань закордонних справ, фото "Слуги народу"

У 2019 році Брагар потрапив до Верховної Ради від "Слуги народу" під номером 76. У парламенті відзначився окремими скандальними заявами:

  • був проти фінансування українського кінематографа патріотичного напрямку;
  • не визнавав Росію ворогом, лише путінський режим;
  • подавав заяву у поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат, яка вимагала від водія автобуса "Луцьк-Київ" вимкнути серіал російською. Брагар вважав такі дії "неприйнятними, дискримінуючими".
  • Негативно ставився до Закону України "Про функціонування української мови як державної";
  • не голосував за заборону Московської церкви.
Брагар нардеп скандали
Брагар був проти Закону про мову, фото з його фейсбук-сторінки

У 2019 році в ефірі проросійського "112 каналу" пенсіонерка з Кіровоградщини запитала, як їй прожити, коли пенсія покриває лише оплату комуналки. На що Брагар порадив жінці продати собаку: "Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати будь-якої миті і спокійно заплатити".

Брагар радив пенсіонерці продати собаку

У 2020 році українофоб Анатолій Шарій поширив скриншот банківського переказу, де видно, що Брагар перерахував йому 1000 гривень. Також він додав коментар до платежу: "Не всі у "Слузі народу" такі, як ви думаєте".

Де зараз Євген Брагар

У 2023 року Брагара призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Комітету ВР з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича. Тепер його очолює Ярослав Юрчишин, натомість Брагар — заступник.

Євген Брагар де зараз
Брагар став заступником голови Комітету ВР з питань свободи слова, скриншот з сайту

На своїй сторінці у фейсбуці нардеп вітає українців з державними та релігійними святами, коментує події в країні та поширює новини про свою роботу. До того ж Брагар веде свій Youtube-канал, однак робить це російською мовою. Там він аналізує суспільно-політичні проблеми та висловлює свої думки про війну Росії проти України.

Євген Брагар чим зараз займається
Брагар веде свій Youtube-канал, скриншот з відео

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про загибель народного депутата від "Народного фронту" Дмитра Тимчука. Йому було 46 років.

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#Діяльність #Євген Брагар