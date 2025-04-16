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Станет "ящиком Пандоры"? В Раде объяснили, почему Украина не вернет США полученную помощь

Автор
Игорь Тимофеев
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Украина получила от США помащо на десятки миллиардов долларов
Украина получила от США помащо на десятки миллиардов долларов. Фото Коллаж "Телеграф"

Невозможно изменять условия договора задним числом

Украина не должна возвращать Соединенным Штатам материально-техническую помощь, предоставленную для отражения российской агрессии, поскольку Киев получал ее на безвозвратной основе. Поэтому переписывание условий неприемлемо для украинской стороны, поскольку это может привести к тяжелым последствиям для самого Запада.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он объяснил, почему Украине и ее союзникам грозит открывание "ящика Пандоры".

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Нардеп высказал мнение, что и по договору о полезных ископаемых Украина не должна ничего возвращать.

— Это как менять условия договора задним числом. У нас была договоренность со США в 2022 году, что они нам помогают. Это не кредит, не обязательство в обмен на что-то, это была помощь. Конечно, мы находились в той ситуации, когда помощь нам нужна была "на вчера". И мы, наверное, согласились бы на ленд-лиз, кредит или что-то еще. Но такой договоренности не было, — говорит слуга.

Именно поэтому Киев настаивает, чтобы в этом договоре не было условий, что это возврат за что-то.

— Если мы откроем этот "ящик Пандоры", то завтра и другие партнеры могут тоже претендовать на возврат. Если бы Украина не удержалась, то я уверен на 100%, что следующие были бы страны Балтии, Польша, и сейчас бы война шла там. И за это платили бы гораздо большую цену и США как член НАТО, и европейские страны. Поэтому не было вообще каких-либо обязательств возврата [помощи]. Это было взаимовыгодное соглашение для США и Украины, — подчеркнул Егор Чернев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему не слышно голоса "ястребов" из партии Трампа о предоставлении помощи Украине.

Теги:
#Дональд Трамп #Ящик Пандоры #Помощь Украине #Полезные ископаемые #Военная помощь Украине