Станет "ящиком Пандоры"? В Раде объяснили, почему Украина не вернет США полученную помощь

Невозможно изменять условия договора задним числом

Украина не должна возвращать Соединенным Штатам материально-техническую помощь, предоставленную для отражения российской агрессии, поскольку Киев получал ее на безвозвратной основе. Поэтому переписывание условий неприемлемо для украинской стороны, поскольку это может привести к тяжелым последствиям для самого Запада.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он объяснил, почему Украине и ее союзникам грозит открывание "ящика Пандоры".

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Нардеп высказал мнение, что и по договору о полезных ископаемых Украина не должна ничего возвращать.

— Это как менять условия договора задним числом. У нас была договоренность со США в 2022 году, что они нам помогают. Это не кредит, не обязательство в обмен на что-то, это была помощь. Конечно, мы находились в той ситуации, когда помощь нам нужна была "на вчера". И мы, наверное, согласились бы на ленд-лиз, кредит или что-то еще. Но такой договоренности не было, — говорит слуга.

Именно поэтому Киев настаивает, чтобы в этом договоре не было условий, что это возврат за что-то.

— Если мы откроем этот "ящик Пандоры", то завтра и другие партнеры могут тоже претендовать на возврат. Если бы Украина не удержалась, то я уверен на 100%, что следующие были бы страны Балтии, Польша, и сейчас бы война шла там. И за это платили бы гораздо большую цену и США как член НАТО, и европейские страны. Поэтому не было вообще каких-либо обязательств возврата [помощи]. Это было взаимовыгодное соглашение для США и Украины, — подчеркнул Егор Чернев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему не слышно голоса "ястребов" из партии Трампа о предоставлении помощи Украине.