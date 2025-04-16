Трамп заблокировал сделку на 50 миллиардов долларов для усиления украинского ПВО, — СМИ

Предложение Зеленского на самом деле могло быть выгодно для Штатов

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму 50 миллиардов долларов. Речь идет о соглашении, которое предусматривало оплату со стороны Киева за счет средств ЕС и замороженных российских активов.

Как сообщает BILD, украинская сторона пыталась заключить соглашение на приобретение сотен ракет Patriot – каждая стоимостью 5,5 миллиона евро – чтобы защитить города от новых атак. После недавних ракетных обстрелов Кривого Рога и Сум, Киев отметил критическую необходимость укрепления ПВО. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова полностью оплатить поставки и призвал США предоставить соответствующее "пакетное решение".

Однако Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил:

"Он (ред. — Зеленский) постоянно хочет купить ракеты. Но если вы начинаете войну, должны быть уверены, что сможете ее выиграть. Вы не можете начать войну против противника, который в 20 раз больше, и надеяться, что вам кто-нибудь даст ракеты".

Такой ответ американского президента назвали демонстрацией нежелания США действительно остановить кровопролитие, несмотря на риторику Трампа. Аналитики также отметили, что, кроме моральной стороны, президент США игнорирует потенциальную экономическую выгоду: такое оборонное соглашение принесло бы миллиарды долларов американскому ВПК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия ожидает завершения 30-дневного моратория ударов по энергетической инфраструктуре Украины, однако в Кремле пока нет точной даты его завершения. Запрет на атаки, согласно договоренностям, всплывает во вторник, 16 апреля.