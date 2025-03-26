Парк на території і височезний паркан: як виглядає зараз особняк Януковича в окупованому Донецьку

Навіть через 7 років після втечі Януковича, у 2021-му, у маєтку велося відеоспостереження

Цей донецький "палац" був уособленням зради та корупцій, коли українці боролися за власне майбутнє. Йдеться про будинок президента-втікача Віктора Януковича, який виглядав розкішно. Як відомо, це далеко не єдине елітне помешкання зрадника України.

Особняк колишнього президента ховався за високими парканами і мав немаленьку територію, де був розташований цілий парк. Проте зараз цей будинок має зовсім інший вигляд. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав дім Януковича колись і який він зараз.

Знаходиться цей маєток у селищі Друге Калікіно. Там розташований цілий компекс будівель із великою прилеглою територією. Основний будинок президента-втікача оточена парканом, а поруч — резиденції його ексдружини та синів.

Коли Янукович був президентом, маєток перебував під посиленою охороною. Зокрема, на трасі перед поворотом до будинку стояли пости ДАІ та міліції з автоматами. Однак після його втечі в 2014 році охорона була знята, і територія залишилася практично без нагляду.

Фото: ТСН

У 2021 році у мережі з’явилося відео, на якому видно, що маєток Януковича все ще оточений парканом. Однак пост охорони став порожнім, хоч і відеоспостереження, за словами автора відео, тоді велося. Під час повномасштабного вторгнення з'явилася інформація, що в особняку експрезидента оселилися окупанти.

У 2010 році Янукович заявив, що продав свій донецький особняк, пояснюючи це тим, що не міг оплачувати оренду резиденції у Києві. Проте існували припущення, що покупцем могла стати його дружина або один із синів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке майно належало коханці Януковича Полежай в Україні. Саме з нею, за чутками, президент втікав з України у 2014-му.