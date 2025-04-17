Массовая волна минирований прокатилась по Украине: в нескольких городах эвакуируют людей (видео)

Студентов срочно выводят из зданий

В Украине снова "минируют" учебные заведения — сообщения о вероятной угрозе получили, по меньшей мере, в трех крупных городах. В частности, из зданий учебных заведений в Киеве, Одессе и Львове вывели всех людей.

Об этом свидетельствуют видео, распространённые в местных телеграмм-каналах. Сейчас там работают правоохранители, которые ищут возможные взрывные устройства.

"Университеты города массово "заминировали", — говорится в сообщении одного из телеграмм-каналов. На опубликованном видео с места событий видно скопление людей возле учебных корпусов — их, вероятно, эвакуировали из помещений.

Во Львове под угрозу попал, по меньшей мере, главный корпус Львовского национального университета. Там также была проведена эвакуация всех присутствующих.

Фото — Труха Киев

Киевские учебные заведения также получили уведомление о минировании. В частности, известно о "заминировании" Вишенского лицея. Правоохранители оперативно реагируют на все обращения, проводят тщательный осмотр помещений и близлежащих территорий.

Это не первый случай массового "минирования" в Украине. Осенью 2024 года, например, сообщалось о массовом "минировании" школ в Киеве. Тогда опасность не подтвердилась.

А в феврале 2025 года в двух городах Украины сообщали о минировании ТЦК и судов. Это произошло во время того, как в здании ТЦК в Хмельнитчине произошел взрыв.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве задержан подросток после "минирования" метро. Оказалось, он просто подшутил… Правоохранители провели с юношей профилактическую работу.