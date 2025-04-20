На Fox News знатно зганьбилися з Україною на Великдень: ще й показали улюбленця Путіна

Все це відбувалося у прямому ефірі

У світле Великодне свято, 20 квітня, американський Телеканал Fox News показував трансляцію глави РПЦ патріарха Кирила (Володимир Гундяєв), який підтримує війну в Україні та риторику Путіна. Крім цього, у своєму сюжеті вони вказали Київ як російське місто.

Так, телеканал показав трансляцію Гундяєва, а на сусідньому зображенні Свято-Михайлівського Золотоверхого собору в плашці вказав "Київ, Росія".

Слід зазначити, що це відбувалося у прямому ефірі. Хоча пізніше помилку з українською столицею поправили, проте патріарха показувати не перестали.

Варто наголосити, що цей телеканал близький до Республіканської партії США, пов’язаної з президентом США Дональдом Трампом.

Що відомо про патріарха Кирила

Патріарх Кирило (справжнє ім’я – Володимир Гундяєв) – голова Російської православної церкви з 2009 року. Попри духовний сан та заповідь не вбив, він відкрито підтримує російську агресію проти України.

З початку повномасштабного вторгнення Кирило:

Благословляє російських військових на війну проти України;

Виправдовує воєнні злочини РФ;

Регулярно освячує військову техніку, що прямує на фронт;

Закликає вбивати українців, називаючи це "захистом російського миру"

Заявляє, що загибель на війні "змиває всі гріхи".

За підтримку війни проти України патріарх Кирило потрапив під санкції низки країн, зокрема Великобританії та Канади. Його позиція викликала суд світового християнського суспільства та призвела до розриву відносин багатьох помісних церков із РПЦ.

Патріарх Кирило

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на керівника РПЦ Гундяєва, який сприяє збройній агресії Росії та заперечує воєнні злочини окупантів. СБУ повідомила йому про підозру.