В Києві продають лабрадудля за ціною авто (фото)

Порода була офіційно визнана під назвою австралійський коббердог тільки 13 років тому і є єдиною лінією лабрадудлів із чіткими характеристиками

Окрім собак з тисячолітньою історією, є й породи, які вивели зовсім недавно. Австралійський коббердог або як його називали раніше "лабрадудль" виведена в Австралії з основною метою бути ідеальною собакою-терапевтом і собакою-помічником.

В Україні цуценя такої собаки коштує чимало. На одному з маркетплейсів "Телеграф" знайшов оголошення де за "міцного карамельного хлопчика" просять 5 000 €. За банківським курсом це приблизно 235 500 грн. Батьки цуценят пройшли генетичні тести, живуть в родині. Найдешевша пропозиція — цуценя за 3 000 € (141 300 грн). Цуценята будуть доступні з червня та знаходяться в Києві.

Цуценя коббердога вельми недешеве

Цуценята коббердога

За таку суму в Україні можна придбати непоганий підтриманий автомобіль. Однак ця порода — унікальна. Австралійського коббердога зареєстрували через 30 років ретельного схрещування порід та виокремлення потрібних рис. Для досягнення бажаного темпераменту та гіпоалергенної шерсті в родоводі породи є лабрадор-ретривер, пудель, кокер-спанієль, ірландський водяний спанієль та пшеничний тер'єр тощо. Попри те, що їхня шерсть гіпоалергенна і не линяє, вона потребує постійного догляду, щоб виглядати якнайкраще.

Цуценя коббердога

Раніше "Телеграф" розповідав, що собака, що мала в своєму роду гладіаторів, продається в Україні. Це кане-корсо, відомі не тільки своєю хоробрістю.