Замість квартир - обвуглені чорні дірки. Краматорськ оговтується після атаки (репортаж)

У місті є поранені, у тому числі і діти

Наслідки обстрілу Краматорська в ніч з 8 на 9 квітня — серйозні. У місті є багато зруйнованих будинків, поранені люди, серед яких і дитина.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як зараз виглядає місце влучання російських снарядів. На поширених фото та відео видно зруйновані будівлі, де замість квартир залишилися чорні вигорілі дірки. У дворах, всіяних уламками, стоять понівечені автомобілі.

На відео з Краматорська помітно, що внаслідок атаки сильно пошкоджено багатоквартирний будинок. Через російську атаку виникла пожежа, яка знищила частину помешкань повністю – кімнати вигоріли вщент.

За офіційною інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок нічних ударів по Краматорську поранено трьох людей, серед яких є дитина.

"Сьогодні вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Обсяги руйнувань встановлюємо", – повідомив Філашкін.

На місці ударів зараз працюють представники місцевої влади, поліцейські, рятувальники та інші відповідальні служби. Вони надають допомогу постраждалим та проводять оцінку руйнувань. Напад стався вночі, коли більшість мешканців перебували у своїх домівках.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли Добропілля. У місті — 11 загиблих та багато поранених людей.