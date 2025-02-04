Путина отправят под трибунал? В 2025 уже будут предприняты первые шаги

За такие тяжкие преступления можно судить в любое время, даже спустя много лет

Во время проведения 13-й встречи группы государств (Core Group) по созданию Спецтрибунала для политического и военного руководства России был принят ряд ключевых решений. В частности было установлено, что в 2025 году стартует его запуск на базе двустороннего соглашения Украины с Советом Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда". В основе трибунала будет лежать расширенное частичное соглашение.

Известно, что дискуссии о Спецтрибунале для политического и военного руководства России ведутся с марта 2022 года, однако многие международные партнеры долгое время не высказывали четкой позиции по этому вопросу.

На данный момент Офису Президента Украины удалось достичь значительного прогресса в создании Специального трибунала.

Во время заседания группы государств (Core Group), которое прошло в начале февраля в Брюсселе, был утвержден "проект устава спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины". При этом о четких планах по его созданию ничего не упоминается.

Известно лишь то, что для создания трибунала необходимо решение Комитета министров Совета Европы. Об окончательном утверждении устава трибунала и четких планах по его созданию будет объявлено во время последнего, 14-го заседания группы государств (Core Group), которое состоится в апреле 2025 года в Киеве.

"Для того, чтобы трибунал был создан, необходимо решение Комитета министров Совета Европы — но получить его будет несложно, ведь оно требует лишь двух третей голосов. После этого к расширенному частичному соглашению смогут присоединиться другие государства…Трибунал будет создан на базе соглашения, которое Украина подпишет с Советом Европы. В основе трибунала будет лежать расширенное частичное соглашение (enlarged partial agreement), к которому смогут присоединиться другие государства", — говорится в сообщении.

Напомним, существует несколько вариантов, как добиться правосудия над российскими военными преступниками. В последнее время наиболее популярным вариантом является проведение "гибридного трибунала". За это выступают в странах G7, в Европе и США.

Оданко выдача ордера на арест Путина показывает, что даже президент должен отвечать за свои преступления. История уже видела, как влиятельные лидеры оказывались за решеткой.

Так произошло с руководителем Югославии Слободаном Милошевичем, лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, президентом Либерии Чарльзом Тейлором, иракским диктатором Саддамом Хусейном и нацистом Адольфом Эйхманом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что международный адвокат объяснил сложность трибунала для России. Наибольшей проблемой является президентский иммунитет, относительно которого нет согласия даже среди ведущих стран мира.