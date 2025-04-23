С 1 мая часть украинцев ждут изменения: за что будут платить больше
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Цены вырастут значительно
Изменения ждут часть украинцев уже с 1 мая. Абонентов мобильного оператора Lifecell предупредили о подорожании услуг.
Об этом сообщается на сайте оператора. Речь идет о корпоративных тарифах, в том числе и самых популярных.
Так, например, начиная с 1 мая 2025 года стоимость тарифных планов "Партнер 160", "Партнер 200" вырастет сразу примерно на 20 и 25 процентов соответственно. Таким образом за самый бюджетный тарифный план "Партнер 160" уже с мая нужно будет платить 190 гривен вместо 160. А за "Партнер 200" попросят 250 вместо 200 гривен.
Рост цен затронет также и другие корпоративные тарифы оператора. Более того, для таких тарифов как "Бизнес старт", "Бизнес свобода", "Бизнес премиум" с 14 мая вводится ежедневная плата за пакет услуг, которая будет составлять 5 грн в день.
По желанию абоненты вышеуказанных тарифных планов имеют возможность с 24.04.2025 по 31.05.2025 (включительно) без дополнительной оплаты изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения.
Напомним, ранее мы писали о том, что Lifecell закрыл популярные тарифы. Что теперь вместо них.