Андрей Матюха и его фонд: поддержка медицины, культуры и украинского общества

Организация за короткий период успела реализовать ряд проектов в медицинской и культурной сфере

В условиях затяжного полномасштабного противостояния роль бизнеса в поддержке общества существенно возросла. Всё чаще крупные компании и отдельные предприниматели становятся движущей силой важных изменений. Один из ярких примеров такого участия — Фонд Андрея Валерьевича Матюхи. Организация за короткий срок успела реализовать ряд проектов в медицинской и культурной сферах, которые имеют не только символическое, но и практическое значение.

Взгляд на благотворительность: как Фонд Андрея Матюхи подходит к помощи

Фонд работает с чётким пониманием того, что помощь должна быть не спонтанной, а системной. Каждый проект — это ответ на реальные потребности. Основная цель — достижение конкретного результата, который оказывает прямое влияние на качество жизни граждан. При этом важен не только функциональный аспект помощи, но и её символическая составляющая: в период вызовов обществу нужны не только ресурсы, но и поддержка ценностей, которые объединяют.

Помощь больнице "Охматдет": новейшее оборудование для точных операций

Одним из важнейших проектов последнего года стала передача современной хирургической системы Thompson Национальной детской больнице "Охматдет". Инициатива была реализована в сотрудничестве с организацией Good Donations. Благодаря слаженным усилиям оборудование поступило в отделение неотложной хирургии, где оно позволяет проводить операции с минимальной травматизацией тканей и максимальной точностью.

Good Donations совместно с фондом Андрея Валерьевича Матюхи приобрели для "Охматдета" хирургическое оборудование — систему Thompson, которая помогает врачам работать точнее, быстрее и безопаснее. Общая стоимость проекта составила 2,22 миллиона гривен. Это не разовая акция, а часть более широкой стратегии поддержки детской медицины.

Андрей Валерьевич Матюха подчеркнул основную цель инициативы:

"Мы хотим, чтобы украинские дети лечились на уровне лучших клиник мира. И мы сделаем для этого всё возможное."

Что обеспечивает система Thompson:

точную фиксацию инструментов в зоне оперативного вмешательства;

снижение рисков травмирования тканей;

сокращение длительности операций и времени пребывания пациентов под наркозом;

улучшенную логистику работы медицинской бригады.

По оценкам медиков, оборудование позволит ежегодно повысить качество более чем 300 операций. Это — реальный вклад в сохранение детских жизней.

Проект ORIGAMI for UKRAINE — культурный символ поддержки

Фонд Андрея Матюхи рассматривает благотворительность не только как материальную помощь, но и как способ влиять на настроение общества. Именно поэтому среди реализованных инициатив появляются и культурные проекты, несущие эмоциональный смысл и обладающие терапевтическим эффектом для украинцев. Один из таких проектов — ORIGAMI for UKRAINE, представленный весной на фасаде Музея истории Киева.

Более пяти тысяч оригами-птиц стали не просто украшением городского пространства, а знаком силы, единства и заботы. В рамках проекта проходил сбор средств на закупку оборудования для Киевского центра восстановительного лечения.

Одним из ключевых партнёров инициативы ORIGAMI for UKRAINE выступил Фонд Андрея Матюхи, который системно поддерживает инициативы, формирующие пространство доверия, силы и единства.

"Мы поддерживаем не только материальные инициативы. Культура — это тоже инструмент помощи. Такие проекты, как ORIGAMI for UKRAINE, вдохновляют и создают связь между людьми", — отметили представители фонда

К созданию инсталляции присоединились дети из Дворца молодёжи. Их участие придало проекту эмоциональную искренность и подлинную глубину.

Андрей Валерьевич Матюха подчеркнул важность культурных символов в военное время:

«В момент, когда страна борется за свободу, такие знаки, как птицы оригами, имеют огромное значение. Они не просто украшают — они говорят.»

Инсталляция останется на фасаде музея в течение трёх месяцев и станет частью международного культурного диалога между Киевом и Брюсселем — городами-побратимами с 2023 года.

Основные направления деятельности фонда

Фонд Андрея Матюхи реализует программы, направленные на поддержку наиболее уязвимых сфер, в частности:

помощь детским больницам и медицинским учреждениям;

культурные проекты с акцентом на социальную значимость;

сотрудничество с другими благотворительными организациями;

долгосрочные инициативы в поддержку украинского общества.

Это подход, в котором сочетаются экстренная помощь и стратегическое мышление.

Планы на будущее: масштабирование проектов

В ближайшее время фонд планирует продолжить развитие уже начатых направлений и расширить поддержку в новых регионах и медицинских учреждениях. Речь идёт о новых партнёрствах, увеличении объёмов помощи и участии в программах восстановления Украины.

Андрей Матюха считает, что благотворительность должна быть не реакцией на кризис, а частью стратегии развития:

«Мы не просто реагируем на потребности — мы проактивно формируем будущее, в котором украинцы смогут жить в достойных условиях уже сегодня.»

Кто такой Андрей Валерьевич Матюха

Андрей Матюха — украинский предприниматель, меценат, президент Фонда, который носит его имя. Его деятельность выходит за рамки финансовой поддержки. Это активное участие в общественной жизни, поиск эффективных решений, выстраивание партнёрств и стратегическое видение.

Поддержка медицины, культуры, спорта и образования — лишь часть его ежедневной работы по развитию социально ответственного бизнеса. Его подход — не разовые акции, а формирование целостной экосистемы поддержки, в которой каждое действие имеет смысл и конкретный результат.