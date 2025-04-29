Шмыгаль не задекларировал авто жены: найден новый странный момент с Range Rover Sport

Странностей оказалось сразу несколько

Жена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Екатерина, вероятно, ездит на новенькой премиальной машине, а политик почему-то не спешит вносить её в декларацию. Но на этом странности с автопарком второй леди Украины не заканчиваются.

Так, согласно расследованию "Слідства.Інфо", речь идет о Range Rover Sport 2022 года. Данный автомобиль записан на новосозданную фирму Екатерины "КАДіС УА", которая, по данным из открытых источников, должна занимается гостиничным бизнесом и сдавать имущество в аренду.

Однако никакой бизнес-активности предприятия журналистам так и не удалось выявить.

"Выглядит так будто единственным активом, который есть на компании, является этот автомобиль", — говорится в расследовании.

Машина-призрак

Примечательно, что предприятие "КАДіС УА" указано в декларации Шмыгаля, но записанной на нее машины — нет. Хотя должна быть. Вообще, согласно декларации премьера, другого авто у супругов нет.

А должна ли быть записана?

Журналисты заподозрили, что Екатерина может пользоваться транспортным средством в личных целях, что предусматривает декларирование имущества. Об этом могут говорить следующие факты:

В прошлом году данный Range Rover Sport трижды превышал скорость. Это, по данным расследования, происходило возле дома Шмыгаля во Львове.

Машина была замечена во дворе дома политика.

Незадолго до покупки этого автомобиля на новую фирму, жена премьера продала свой автомобиль Range Rover Sport 2016 года. И уже в апреле на ее фирме появился новый автомобиль — Range Rover Sport 2022 года.

"Так что "рабочая" машина вполне может использоваться в личных целях", — пишут журналисты.

Аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб утверждает, что Екатерина Шмыгаль должна была бы задекларировать Range Rover Sport.

"Недекларирование в этом случае выглядит довольно странным, поскольку мы знаем, что владелица этого юридического лица имела перед тем машину такой же марки, только несколькими годами выпуска ранее. То есть выглядит так, что она купила более новую машину, которую может использовать не только в предпринимательской деятельности, но и в частных целях. Поэтому она должна была бы показать ее в декларации", — отметила Волкотруб.

Еще одна странность

Журналисты "Слідства.Інфо" в ходе расследования нашли архивное объявление с продажей авто, которое купило семейство Шмыгалей.

"Телеграф" обратил внимание на цену, за которую продавали автомобиль — 84 500 долларов (около 3,5 млн грн). При этом, согласно данным популярного сайта автомобильной интернет-торговли, верхний предел цен в Украине на такие б/у авто заканчивается в районе 55 тысяч долларов. Т.е на 50% меньше, чем отдало семейство Шмыгалей. Но авто уже продано, а последняя цена так и оставалась 84 500.

Таким образом казна Шмыгалей опустошилась почему-то намного сильнее, чем могла бы.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит и чем занимается супруга премьер-министра Дениса Шмыгаля.