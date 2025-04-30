Погода буде чудовою чи навпаки? Дізнайтеся прогноз на травневі для всієї України

У ці дні погода справді порадує — українці зможуть насолодитися відпочинком на природі

Травневі свята 1 та 2 числа в Україні розпочнуться з приємно теплої та сонячної погоди. У різних регіонах очікується комфортна температура, ясне небо та відсутність дощів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про погоду в 5 великих містах України. Її спрогнозував "sinoptik.ua".

Київ

1 травня. На День праці ранок у столиці почнеться з хмарного неба, але вже до обіду хмари зникнуть і решта дня буде сонячною. Стовпчики термометрів покажуть від +11 градусів вночі, до +19 — вдень. Тиск триматиметься на рівні 747-749 мм рт. ст., вітер посилиться до 5,3 м/с вдень, а ймовірність опадів становитиме 26% максимум.

2 травня. Четвер обіцяє бути найсонячнішим за поточний тиждень — протягом усього дня очікується ясна погода. Температура вночі опуститься до 8 градусів вище нуля, а вдень потеплішає до комфортних +16. Вітер слабкий: 1-3 м/с, атмосферний тиск стабільно високий: 749-752 мм рт. ст.

Отже, травневі свята в Києві будуть ідеальними для відпочинку на свіжому повітрі. Опадів не передбачається, а температурний режим залишатиметься комфортним.

Львів

1 травня. У середу ранок і день у місті пройдуть під сірим небом — буде переважно хмарно, але без дощу. Температура повітря вдень складе від +13 до +19 градусів. Увечері небо проясниться, а стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів із позначкою "плюс". Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — у межах 740-743 мм рт. ст. Вітер посилиться вдень до 3-4 м/с.

2 травня. У четвер зранку Львів зустріне сонячною погодою й до обіду небо буде ясним. Вже після 15:00 можуть з’явитися хмари, однак опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря зросте від +5 градусів уночі та +20 — вдень. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 739-743 мм рт. ст., а вітер протягом доби буде слабким — до 2 м/с.

Відтак, перші дні травня в обласному центрі Львівщини порадують жителів і гостей міста приємною температурою, відсутністю опадів і помірним вітром.

Одеса

1 травня. У середу погода буде ясною з самого ранку й до пізнього вечора. Вже о 9:00 ранку повітря прогріється до +18 градусів, а вдень температура досягне +22. Увечері трохи прохолодніше — близько 17 градусів із позначкою "плюс". Атмосферний тиск залишиться стабільним — 758–759 мм рт. ст., а вітер буде здебільшого слабким, лише під вечір він посилиться до 4,8 м/с. Опади повністю виключені.

2 травня. У четвер синоптики також обіцяють одеситам безхмарне небо протягом усього дня. Температура вночі опуститься до +12 градусів, а вдень досягне +18. Атмосферний тиск підвищиться до 761 мм рт. ст., що свідчить про стабільні погодні умови. Вітер буде дещо з поривами — 1,6-4,5 м/с.

Початок травня в Одесі обіцяє бути ідеальним для відпочинку на природі або прогулянок морським узбережжям.

Харків

1 травня. У ніч на середу температура в місті триматиметься на рівні 9 градусів вище нуля. Вранці потепліє до +15, а вдень очікується справжнє весняне тепло — до +21 градуса. Атмосферний тиск протягом доби знизиться з 749 до 746 мм рт. ст., але загалом залишиться в межах норми. Вітер буде незначним у першій половині дня, але після обіду посилиться до 5,9 м/с. Небо проясниться на ранок, однак у другій половині дня очікується хмарність, яка до вечора має розсіятись. Дощів не буде.

2 травня. У ніч на четвер температура опуститься до +6 градусів, а максимальна денна температура сягне позначки +12. Атмосферний тиск зросте до 750 мм рт. ст. Проте протягом дня в Харкові буде доволі вітряно — швидкість вітру сягатиме до 5,7 м/с вдень. Хоча ніч обіцяє бути ясною, вже з ранку й до вечора в місті збережеться щільна хмарність. Опадів не прогнозується.

Травневі свята обіцяють бути доволі теплими й сухими, проте з поривами вітру.

Дніпро

1 травня. У ніч на середу температура триматиметься на рівні +11 градусів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +23 градусів — один із найтепліших днів тижня. Атмосферний тиск протягом дня коливатиметься від 749 до 747 мм рт. ст., а вітер посилиться з 0,5 м/с уночі до 5,7 м/с вдень. Ранок і вечір порадують ясним небом, вдень можливі короткочасні хмари, але без дощу.

2 травня. У ніч на четвер температура знизиться до +8 градусів, а в денні години — до приємних +15. Тиск залишатиметься стабільним — близько 750 мм рт. ст., а вітер сильним — до 6,3 м/с вдень. Протягом усього дня прогнозується ясне небо без ознак опадів.

Початок травня в Дніпрі тішитиме містян справжнім весняним теплом та сонячною погодою.

Погодні умови у п'яти містах України на травневі свята будуть сприятливими для прогулянок і відпочинку просто неба. Синоптики обіцяють комфортну температуру, здебільшого ясне небо та відсутність опадів, проте у східних регіонах очікують шквали вітру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики попередили про істотне погіршення погодних умов як наприкінці квітня, так і на початку травня — зокрема 3-4 травня очікуються інтенсивні опади.