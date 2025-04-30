Як Росія "переманювала" у України Крим та Донбас до 2014 року: генерал перерахував методи

Різниця між Кримом та Донбасом була у фокусі на промисловість

До окупації Криму, Донецька та Луганська Росія цілеспрямовано пророщувала там проросійські настрої. І для цього використовувавалася низку різних методів.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів генерал-майор Ілля Павленко.

Крим:

За словами Павленка, основна ідея росіян у Криму полягала в тому, щоби сформувати у місцевого населення переконливе уявлення про велич, могутність, економічну незалежність Росії і загалом кращі умови перебування Криму в складі Російської федерації.

"Склалися специфічні умови, можливо, тому що наші політики правильно і вчасно не спрацювали. Потім були ці "Харківські умови", коли продовжили перебування у Криму Чорноморського флоту. Відповідно, там перебували російські військовослужбовці", — пояснює військовий.

зарплати : у Кремлі хотіли показати, як військовослужбовцям у Криму живеться краще, ніж українським;

"І їм дуже суттєво підняли зарплати. Вийшло так, що наш офіцер отримував 3-4 тисячі гривень, полковник – 6 тисяч гривень, а в них капітан 3 рангу отримував 60 тисяч гривень, а капітан 1 рангу – до 90 тисяч гривень. За ці гроші можна було тоді купити авто Ладу. Місцеве населення про це знало. І коли нашим військовослужбовцям та співробітникам спецслужб запропонували переходити, то ця грошова мотивація теж спрацювала. Зрозуміло, що потім усі ці надбавки зрізали і зарплати уже стали не настільки високими", — розповідає Павленко.

політика асиміляції : росіяни масово завозили на проживання до Криму своїх військових пенсіонерів;

: росіяни масово завозили на проживання до Криму своїх військових пенсіонерів; вплив через культуру: росіяни дуже любили проводити у Криму якісь заходи, особливо День чорноморського флоту, і вони туди привозили всю еліту своєї естради;

"Туди приїжджали російські кортежі по 120 "Волг". Люди дивились на це все і теж формували своє уявлення про те, як по-багатому живеться у Росії", — розповідає генерал.

благоустрій: за словами Павленка, до цієї історії підключили тодішнього мера Москви Лужкова і дали йому вказівку збудувати у Криму таке житло, щоб в українців очі на лоба полізли.

"І вони почали будувати будівлі в старому севастопольському стилі, з колонами, понасаджали туї по 5-6 метрів, які потім, щоправда, всі померзли. Вони почали відновлювати церкви. Пам'ятаю, якось приїжджав туди Путін, і вони взялись асфальтувати дорогу до Херсонесу. Вони так поспішали, що заасфальтували всі каналізаційні люки і забули їх помітити. Потім їм довелось кусками знімати той асфальт.", — згадує він.

проникнення до органів місцевої влади: росіяни тримали у Криму дуже багато проросійських партій, які буквально фінансувалися з Москви. Їхнє завдання полягало в тому, щоб періодично ходити з плакатами і показувати, що "Крим — це Росія", проводити якісь дебати, висувати своїх депутатів. Тобто вони працювали такою собі м’якою силою.

"І ґрунт був настільки підігрітий, що значна частина населення спочатку справді хотіла до Росії", — каже Павленко.

ряжені: на початку операції з окупації Криму росіяни почали масштабно звозити туди людей, строковиків на кораблях.

"Це відбувалось настільки швидко, що цим строковикам доводилось купувати цивільний одяг на ринку у Севастополі, щоби потім видавати себе за місцеве населення і брати участь у мітингах за приєднання до Росії", — каже він.

пропаганда: у Криму на початку 2014 року розповідали, що до них поїздами їдуть "бандерівці та їх вирізуватимуть". І це, як зазначає Павленко, лише один із прикладів системою роботи вкидів.

Донецьк та Луганськ

За словами Павленка, різниця між Кримом та Донбасом була у фокусі на промисловість.

"Менеджмент майже всіх потужних підприємств там був російським. У Донецьку та Луганську формувалась схожа ситуація. Місцеве населення вважало, що в Україні живеться бідно, а в Росії їм нібито буде класно. Вони же бачили картинку, як там у Москві, як заможно живуть росіяни, їм же не показували, що там твориться за сотню кілометрів на схід від Москви – усі ці сараї та бараки", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клімкін розповів, чим загрожує Україні здавання Криму.