Как Россия "уводила" у Украины Крым и Донбасс до 2014: генерал перечислил методы

Разница между Крымом и Донбассом была в фокусе на промышленность

До оккупации Крыма, Донецка и Луганска Россия целенаправленно там проращивала пророссийские настроения. Для этого использовался целый ряд различных методов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал генерал-майор Илья Павленко.

Крым:

По словам Павленко, основная идея россиян в Крыму заключалась в том, чтобы сформировать у местного населения убедительное представление о величии, могуществе, экономической независимости России и в целом о лучших условиях пребывания Крыма в составе Российской федерации.

"Сложились специфические условия, возможно, потому что наши политики правильно и вовремя не сработали. Потом были эти "Харьковские условия", когда продлили пребывание в Крыму Черноморского флота. Соответственно, там находились российские военнослужащие", — объясняет военный.

зарплаты: в Кремле хотели показать, как военнослужащим в Крыму живется лучше, чем украинским;

"И им очень существенно подняли зарплаты. Получилось так, что наш офицер получал 3-4 тысячи гривен, полковник — 6 тысяч гривен, а у них капитан 3 ранга получал 60 тысяч гривен, а капитан 1 ранга — до 90 тысяч гривен. За эти деньги можно было тогда купить авто Ладу. Местное население об этом знало. И когда нашим военнослужащим и сотрудникам спецслужб предложили переходить, то эта денежная мотивация тоже сработала. Понятно, что потом все эти надбавки срезали и зарплаты уже стали не столь высокими", — рассказывает Павленко.

политика ассимиляции : россияне массово завозили на проживание в Крым своих военных пенсионеров;

: россияне массово завозили на проживание в Крым своих военных пенсионеров; влияние через культуру: россияне очень любили проводить в Крыму какие-то мероприятия, особенно День черноморского флота, и они туда привозили всю элиту своей эстрады;

"Туда приезжали российские кортежи по 120 "Волг". Люди смотрели на это все и тоже формировали свое представление о том, как по-богатому живется в России", — рассказывает генерал.

благоустройство: по словам Павленко, к этой истории подключили тогдашнего мэра Москвы Лужкова и дали ему указание построить в Крыму такое жилье, чтобы у украинцев глаза на лоб полезли.

"И они начали строить здания в старом севастопольском стиле, с колоннами, насадили туи по 5-6 метров, которые потом, правда, все померзли. Они начали восстанавливать церкви. Помню, как-то приезжал туда Путин, и они взялись асфальтировать дорогу к Херсонесу. Они так спешили, что заасфальтировали все канализационные люки и забыли их пометить. Потом им пришлось кусками снимать тот асфальт", — всмпоминает он.

проникновение в органы местной власти: россияне держали в Крыму очень много пророссийских партий, которые буквально финансировались из Москвы. Их задача заключалась в том, чтобы периодически ходить с плакатами и показывать, что" Крым – это Россия", проводить какие-то дебаты, выдвигать своих депутатов. То есть они работали такой себе мягкой силой.

"И почва была настолько подогрета, что значительная часть населения сначала действительно хотела в Россию", — говорит Павленко.

ряженые: в начале операции по оккупации Крыма россияне начали масштабно свозить туда людей, срочников на кораблях.

"Это происходило настолько быстро, что этим срочникам приходилось покупать гражданскую одежду на рынке в Севастополе, чтобы потом выдавать себя за местное население и участвовать в митингах за присоединение к России", — говорит он.

пропаганда: в Крыму в начале 2014 года рассказывали, что к ним поездами едут "бандеровцы и будут их вырезать". И это, как отмечает Павленко, лишь один из примеров системой работы вбросов.

Донецк и Луганск

По словам Павленко, разница между Крымом и Донбассом была в фокусе на промышленность.

"Менеджмент почти всех мощных предприятий там был российским. В Донецке и Луганске формировалась похожая ситуация. Местное население считало, что в Украине живется бедно, а в России им якобы будет классно. Они же видели картинку, как там в Москве, как богато живут россияне, им же не показывали, что там творится за сотню километров к востоку от Москвы — все эти сараи и бараки", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Климкин рассказал, чем грозит Украине сдача Крыма.