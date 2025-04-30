"Інтерпайп" Пінчука підтримує ветеранів: понад 60 військових з інвалідністю повернулися до роботи

Компанія демонструє гнучкий підхід до роботи з колишніми військовими

Українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука поділилася досвідом працевлаштування ветеранів війни з інвалідністю. Як повідомляє Forbes Україна, компанія створила спеціальні програми підтримки, що допомагають колишнім військовим адаптуватися до цивільного життя.

"Без професійної реалізації реінтеграція в цивільне життя відбувається дуже повільно. Робота створює одну з важливих емоційних опор для ветерана, не кажучи вже про матеріальну складову", — розповіла Людмила Новак, яка курує роботу патронатної служби "Інтерпайп", що забезпечує комплексний супровід мобілізованих та ветеранів — від забезпечення амуніцією та ліками до складного лікування, юридичної і психологічної підтримки.

З моменту запуску програми реінтеграції понад 60 ветеранів з інвалідністю повернулися до роботи в компанії, зокрема на таких підприємствах, як Інтерпайп Сталь та Інтерпайп НТЗ. Усі вони пройшли реабілітацію та отримали необхідну підтримку для адаптації до нових умов праці. Загалом на підприємствах "Інтерпайп" працює 189 ветеранів. Понад 1000 людей з 9.5 тисяч працівників служать у Силах Оборони.

У компанії працевлаштовують як внутрішніх ветеранів – тобто тих, хто пішов служити з підприємств "Інтерпайп", так і зовнішніх – тих, хто до війни працював в інших компаніях.

Найважче ветеранам повертатися до роботи в цеху — через шум та необхідність працювати на ногах цілу зміну, розповіли в "Інтерпайпі". Для кваліфікованих робочих компанія організовує роботу так, щоб, наприклад, п’ять хвилин людина стояла, а 20 хвилин сиділа.

"У поточному році ми провели вісім зустрічей із внутрішніми та зовнішніми ветеранами без досвіду роботи, показували верстати, умови роботи, пояснювали можливість скороченого робочого дня, гнучкого графіку, познайомили з потенційними наставниками. Ми можемо підібрати їх під кожну конкретну людину, врахувавши не лише професіоналізм, а й людські якості", — розповів Максим Горбатюк, директор машинобудівного комплексу.

Ветерани з інвалідністю отримують можливість працювати саме завдяки такому гнучкому підходу. Наприклад, днями в машинобудівний комплекс "Інтерпайп" на посаду операторів верстатів із ЧПК виходять двоє хлопців з ампутаціями ніг. Один – "свій", інший дізнався про "Інтерпайп" уже після демобілізації. Протягом трьох місяців вони опанують нову перспективну професію, працюватимуть і будуватимуть подальше життя.

"Сьогодні в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів. 70% із них до мобілізації офіційно працювали. З огляду на це забезпечення ветеранів гідними робочими місцями є критично важливим для їхньої реінтеграції до мирного життя", — зазначив Максим Кушнір, заступник міністра у справах ветеранів.