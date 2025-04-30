Заборона російської музики в Україні. У "Правому секторі" зробили несподівану заяву

Влада має виховувати відповідальних громадян своєї країни, кажуть націоналісти

На четвертому році повномасштабної війни з РФ українська молодь слухає російську музику через відсутність належної державної інформаційної політики. Однак ситуацію потрібно і можна міняти.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, чому російську музику не треба забороняти.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

За його словами, молоді потрібно навпаки — давати українську альтернативу російській музиці.

— У нас є абсолютно достатня кількість якісного аудіо- і відеопродукту, який на порядок кращий, аніж російська альтернатива, — каже лідер ДУКу. — Серед нашої молоді [з "Правого сектору"] я таких проблем не бачу. До нас приходять молоді люди з 14 років. Їм виповнюється 18 років і ми щомісяця багато молодих хлопців і дівчат проводжаємо на фронт, вони йдуть на контракт. Вони виховані як відповідальні громадяни своєї країни. Це якісно зовсім інші люди. Вони свідомі свого вибору, свого місця в цьому світі і вони не будуть слухати російську попсу, це точно.

При цьому націоналіст погоджується, що на вихідних у центрі Києва можна почути російську музику серед 18-річних українців.

— Це не тільки на Подолі [в Києві] і не тільки на сході України. На заході така сама історія. У Львові ви можете почути якусь російську єрунду, яку слухають привселюдно. Це — результат попередніх років цілеспрямовано впливу Росії в Україні. Танки приходять потім. Гіркін приходить після того, як в якомусь населеному пункті вже устоялись матрьошки і балалайки, коли це сприймається нормально, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Україні не треба 20 тисяч пам'ятників Шевченку замість Пушкіна.