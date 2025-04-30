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Заборона російської музики в Україні. У "Правому секторі" зробили несподівану заяву

Автор
Ігор Тимофєєв
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Російські музиканти часто стають провідниками імперської політики Кремля
Російські музиканти часто стають провідниками імперської політики Кремля. Фото Getty Images

Влада має виховувати відповідальних громадян своєї країни, кажуть націоналісти

На четвертому році повномасштабної війни з РФ українська молодь слухає російську музику через відсутність належної державної інформаційної політики. Однак ситуацію потрібно і можна міняти.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів начальник Головного штабу ДУК "Правий сектор" Олександр Сачко. Він пояснив, чому російську музику не треба забороняти.

Більше читайте у публікації: "Росіяни більше хочуть перемогти, ніж ми: начальник штабу ДУК "Правий сектор" про "бусифікацію", розпад РФ та червоні лінії".

За його словами, молоді потрібно навпаки — давати українську альтернативу російській музиці.

— У нас є абсолютно достатня кількість якісного аудіо- і відеопродукту, який на порядок кращий, аніж російська альтернатива, — каже лідер ДУКу. — Серед нашої молоді [з "Правого сектору"] я таких проблем не бачу. До нас приходять молоді люди з 14 років. Їм виповнюється 18 років і ми щомісяця багато молодих хлопців і дівчат проводжаємо на фронт, вони йдуть на контракт. Вони виховані як відповідальні громадяни своєї країни. Це якісно зовсім інші люди. Вони свідомі свого вибору, свого місця в цьому світі і вони не будуть слухати російську попсу, це точно.

При цьому націоналіст погоджується, що на вихідних у центрі Києва можна почути російську музику серед 18-річних українців.

— Це не тільки на Подолі [в Києві] і не тільки на сході України. На заході така сама історія. У Львові ви можете почути якусь російську єрунду, яку слухають привселюдно. Це — результат попередніх років цілеспрямовано впливу Росії в Україні. Танки приходять потім. Гіркін приходить після того, як в якомусь населеному пункті вже устоялись матрьошки і балалайки, коли це сприймається нормально, — підсумував Олександр Сачко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Україні не треба 20 тисяч пам'ятників Шевченку замість Пушкіна.

Теги:
#Заборона #Правий сектор #ДУК ПС #Олександр Сачко #Російська музика