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Запрет российской музыки в Украине. В "Правом секторе" сделали неожиданное заявление

Автор
Игорь Тимофеев
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Российские музыканты часто становятся проводниками имперской политики Кремля
Российские музыканты часто становятся проводниками имперской политики Кремля. Фото Getty Images

Власти должны воспитывать ответственных граждан своей страны, говорят националисты

На четвертом году полномасштабной войны с РФ украинская молодежь слушает российскую музыку из-за отсутствия должной государственной информационной политики. Однако ситуацию нужно и можно менять.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, почему российскую музыку не нужно запрещать.

Больше читайте в публикации: "Россияне больше хотят победить, чем мы: начальник штаба ДУК "Правый сектор" о "бусификации", распаде РФ и красных линиях".

По его словам, молодежи нужно, наоборот, давать украинскую альтернативу российской музыке.

— У нас есть абсолютно достаточное количество качественного аудио- и видеопродукта, который на порядок лучше российской альтернативы, — говорит лидер ДУКа. — Среди нашей молодежи [из "Правого сектора"] я таких проблем не вижу. К нам приходят молодые люди с 14-ти лет. Им исполняется 18 лет, и мы ежемесячно много молодых ребят провожаем на фронт, они идут на контракт. Они воспитаны как ответственные граждане своей страны. Это качественно совсем другие люди. Они осознают свой выбор, свое место в этом мире и они не будут слушать русскую попсу, это точно.

При этом националист соглашается, что в выходные в центре Киева можно услышать российскую музыку среди 18-летних украинцев.

— Это не только на Подоле [в Киеве] и не только на востоке Украины. На западе такая же история. Во Львове вы можете услышать какую-то российскую ерунду, которую слушают публично. Это результат предыдущих лет целенаправленно влияния России в Украине. Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населенном пункте уже устоялись матрешки и балалайки, когда это воспринимается нормально, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Украине не нужны 20 тысяч памятников Шевченко вместо Пушкина.

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#Запрет #Правый сектор #ДУК #Александр Сачко #Российская музыка