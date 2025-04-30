Запрет российской музыки в Украине. В "Правом секторе" сделали неожиданное заявление

Власти должны воспитывать ответственных граждан своей страны, говорят националисты

На четвертом году полномасштабной войны с РФ украинская молодежь слушает российскую музыку из-за отсутствия должной государственной информационной политики. Однако ситуацию нужно и можно менять.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Главного штаба ДУК "Правый сектор" Александр Сачко. Он объяснил, почему российскую музыку не нужно запрещать.

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По его словам, молодежи нужно, наоборот, давать украинскую альтернативу российской музыке.

— У нас есть абсолютно достаточное количество качественного аудио- и видеопродукта, который на порядок лучше российской альтернативы, — говорит лидер ДУКа. — Среди нашей молодежи [из "Правого сектора"] я таких проблем не вижу. К нам приходят молодые люди с 14-ти лет. Им исполняется 18 лет, и мы ежемесячно много молодых ребят провожаем на фронт, они идут на контракт. Они воспитаны как ответственные граждане своей страны. Это качественно совсем другие люди. Они осознают свой выбор, свое место в этом мире и они не будут слушать русскую попсу, это точно.

При этом националист соглашается, что в выходные в центре Киева можно услышать российскую музыку среди 18-летних украинцев.

— Это не только на Подоле [в Киеве] и не только на востоке Украины. На западе такая же история. Во Львове вы можете услышать какую-то российскую ерунду, которую слушают публично. Это результат предыдущих лет целенаправленно влияния России в Украине. Танки приходят потом. Гиркин приходит после того, как в каком-то населенном пункте уже устоялись матрешки и балалайки, когда это воспринимается нормально, — подытожил Александр Сачко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Украине не нужны 20 тысяч памятников Шевченко вместо Пушкина.