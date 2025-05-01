Південь засмагає, північ мокне: якою буде погода в Україні у перший день травня

Перший день травня принесе дощі у чотири області України

Перший день травня принесе в Україну тепло, але й не обійдеться без дощів. Температура повітря буде комфортною: +15…+20 градусів у більшості областей, а на півдні та сході до +24 градусів.

Дощі пройдуть на заході, півночі країни та ввечері на Черкащині й Харківщині. Також усім варто врахувати, що буде сильний вітер. Про це відома синоптикиня Наталка Діденко написала у своєму Телеграм-каналі.

"Дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері на Черкащині та Харківщині. На решті території України без істотних опадів", — зазначає Діденко.

Синоптикиня попереджає, що вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, місцями навіть сильним. Це може знизити відчуття комфорту на кілька градусів, тому теплий одяг не завадить.

Жителям Києва погода 1 травня принесе помірно теплий день із температурою +16…+18 градусів. За словами Наталки Діденко, столиця зустріне травень "свіжим, але комфортним повітрям". Є ймовірність невеликого дощу, але можливо обійдеться лише щільною хмарністю.

"Вітер у столиці очікується завтра поривчастим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів — шалик не буде зайвим чи каптур", — радить синоптикиня киянам.

Загалом початок травня в Україні буде помірно теплим. Найкомфортніша погода очікується у південних та східних областях, де термометри показуватимуть до +24 градусів. Саме там можна буде повною мірою насолодитися теплом без ризику потрапити під дощ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на початку травня. Ми розповідали, що на деякий час антициклон принесе стабільність, а далі — дощі та грози.