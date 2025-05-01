Юг загорает, север мокнет: какой будет погода в Украине в первый день мая

Первый день мая принесет дожди в четыре области Украины

Первый день мая принесет в Украину тепло, но не обойдется без дождей. Температура воздуха будет комфортной: +15…+20 градусов в большинстве областей, а на юге и востоке до +24 градусов.

Дожди пройдут на западе, севере страны и вечером в Черкасской и Харьковской областях. Также всем следует учесть, что будет сильный ветер. Об этом известная синоптик Наталья Диденко написала в своем Телеграмм-канале.

"Дождь из-за прохождения атмосферного фронта возможен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской. На остальной территории Украины без существенных осадков", — отмечает Диденко.

Синоптик не предупреждает, что ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, местами даже сильным. Это может снизить чувство комфорта на несколько градусов, поэтому теплая одежда не помешает.

Жителям Киева погода 1 мая принесет умеренно теплый день с температурой +16…+18 градусов. По словам Наталки Диденко, столица встретит май "свежим, но комфортным воздухом". Есть вероятность небольшого дождя, но, возможно, обойдется лишь плотной облачностью.

"Ветер в столице ожидается завтра порывистым, может снижать температуру комфорта на пару градусов — шарф не будет лишним или капюшон", — советует синоптик киевлянам.

В целом, начало мая в Украине будет умеренно теплым. Самая комфортная погода ожидается в южных и восточных областях, где термометры будут показываться до +24 градусов. Там можно будет в полной мере насладиться теплом без риска попасть под дождь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в начале мая. Мы рассказывали, что на некоторое время антициклон принесет стабильность, а дальше — дожди и грозы.