Квітень став одним із найтепліших за 145 років: рекорд зафіксували в Києві

Минулого місяця був ще один температурний рекорд

Середньомісячна температура повітря у Києві у квітні 2025 року становила 11,1°C. Це на 1,1°C вище за кліматичну норму, що дозволило місяцю увійти до двадцятки найтепліших за весь 145-річний період спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, найхолоднішим днем став 11 квітня.

Тоді температура повітря під ранок знизилась до -4,1°C, що стало рекордним показником для цієї дати вперше за останні сім років. Водночас найтепліше було 23 та 24 квітня, коли стовпчики термометрів піднялись до +27,4°C.

Тобто, упродовж місяця було зафіксовано два температурні рекорди — холодний і теплий.

За даними гідрометеостанції, на проспекті Науки зафіксовано 47 мм опадів, що становить 112% від середньої місячної норми.

Нагадуємо, якою буде погода в Києві у п'ятницю, 2 травня. День принесе в місто прояснення, але температура трошки впаде. У денний час показники термометрів зафіксуються біля +17 градусів, а в нічний — 6 градусів. Найвітряніше буде вранці-вдень — свіжі 8 м/с.

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