СБУ затримала в Монако сина Богуслаєва з "Мотор Січ": що відомо про нього та його розкішне життя за кордоном

Розкішне життя сина ексочільника "Мотор Січ" завершилось затриманням

Новина про те, що СБУ спільно з поліцією Монако затримали сина колишнього директора "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва — Олександра, розлетілась соцмережами. Чоловік мешкає у найдорожчому житловому комплексі князівства One Monte Carlo та має вілли й квартири на півдні Франції загальною вартістю 6 мільйонів євро.

Про затримання розповіли в СБУ. Згідно з інформацією, правоохоронці підозрюють його у відмиванні 650 мільйонів доларів, які родина нібито вкрала з державного підприємства. "Телеграф" вирішив розповісти, хто такий Олександр Богуслаєв, чим він займається і як живе.

Олександр Богуслаєв

45-річний Олександр В’ячеславович був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі" та бенефіціаром кількох компаній у Франції, на які зареєстрована елітна нерухомість. За даними журналістського розслідування він рідко з'являвся на вулицях Монако, оскільки багато подорожував.

Родина володіє елітною нерухомістю

На Лазурному узбережжі родині Богуслаєвих належать квартира на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро, два апартаменти площею понад 600 квадратних метрів кожен на бульварі Гюго, будинок на бульварі Едуарда VIII за 1,6 мільйона євро та інші об'єкти елітної нерухомості.

Крім французької нерухомості, Олександр Богуслаєв разом з батьком володіє щонайменше 19 апартаментами в елітних районах Дубаю, вартістю 15 мільйонів доларів. Серед них — квартири в знаменитій вежі Burj Khalifa (Бурж Халіфа) та Emirates Crown Tower.

Під час затримання 2 травня 2025 року правоохоронці провели обшуки на віллі Богуслаєва-молодшого в Монако. Йому повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Олександру загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В'ячеслав Богуслаєв

Нагадаємо, Батько Олександра — 86-річний В'ячеслав Богуслаєв — зараз перебуває під вартою за обвинуваченням у державній зраді. Колишнього власника "Мотор Січ" підозрюють у постачанні авіадвигунів для російських військових вертольотів. У 2023 році його майно було націоналізовано.

Раніше "Телеграф" писав, що голова "Мотор Січі" Богуслаєв робив все, щоб не дати ЗСУ вертольоти. Генпрокурор розкрив деталі.