Німця, який воював у ЗСУ, підозрюють у зґвалтуванні дітей: що на нього чекає

Колишній військовослужбовець вирушив до Польщі "допомагати біженцям", але перетнув кордон і опинився під Бахмутом.

Україна депортує колишнього німецького солдата, котрий воював в рядах ЗСУ. На батьківщині його звинувачують у зґвалтуванні, зокрема й дітей. При цьому є інформація про те, що подібні злочини він скоїв і під час перебування на території України.

Про це повідомило видання BILD. Ім’я німця не згадується, але журналіст Віталій Губін каже, що йдеться про 29-річного чоловіка, на ім'я Бен фон Ромбс.

За словами головного прокурора Бамберга (Баварія) Томаса Гогера, "існують серйозні підозри у трьох випадках зґвалтування та зберігання дитячої порнографії". За даними німецьких ЗМІ, під час обшуку в будинку підозрюваного в Німеччині було виявлено тисячі фотографій та відеозаписів жорстокого поводження з дітьми, частину з них також виявили на незаконних сайтах у мережі.

Крім того, у його будинку було знайдено боєприпаси із запасів Бундесверу.

На батьківщині підозрюваний перебуває під слідством із жовтня 2021 року, а у березні 2022 року його виключили з Бундесверу із забороною на носіння форми. Однак у 2023 році він раптово з’явився на передовій під Бахмутом, де брав участь у боях проти ПВК "Вагнер".

За даними ВВС, він сказав поліції, що має намір вирушити до Польщі, щоб допомогти українським біженцям. Однак пізніше він перетнув кордон і записався волонтером. Втім, досвід служби у Бундесвері дуже швидко відкрив для нього дорогу до Іноземного легіону ЗСУ.

При цьому фон Ромбс не соромився публічності та навіть розповідав про особливості служби в інтерв’ю кільком німецьким ЗМІ. Саме це допомогло німецькій владі зрозуміти, що він знаходиться за межами ЄС та надіслати запит на екстрадицію.

Бен фон Ромбс в Україні

Контракт із ЗСУ він розірвав лише у листопаді 2024 року, після чого зник. 31 грудня 2024 року прокуратура України ухвалила рішення про його екстрадицію, після чого його виявили у Сумській області.

При цьому, за даними видання, є також докази, що щонайменше дві жертви ґвалтівника були українками. При цьому одна з них виявилася неповнолітньою.

Як повідомлялося раніше, у Харківській області розгорівся гучний скандал навколо начальника Лозовського районного ТЦК Артура Воронцова, який тимчасово виконував обов’язки. За даними журналістів, він у стані алкогольного сп’яніння жорстоко побив волонтерку Аліну Бологову.