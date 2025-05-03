Померла від тривалої боротьби з раком: де похована Руслана Писанка і як виглядає її могила

Серце акторки перестало битися у німецькій лікарні

Одна з найулюбленіших акторок і телеведучих українців Руслана Писанка пішла з життя в липні 2022 року. Вона тривалий час боролася із важкою недугою, але не афішувала цього. Померла артистка в лікарні у Німеччині, там і кремували її тіло, а прах поховали на Байковому кладовищі. До речі, на цьому ж цвинтарі спочиває Віталій Білоножко.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Руслани Писанки. Вона запам’яталася українцям як яскрава телеведуча, талановита акторка та добра людина.

Що відомо про Руслану Писанку

Руслана Писанка була акторкою театру і кіно, а також телеведучою. Її кар’єра розпочалася після навчання в інституті ім. Карпенка-Карого. Прославилася вона завдяки роботі на телебаченні. Зокрема, прогноз погоди, який вела Писанка, полюбився глядачам завдяки її харизмі та енергетиці. Її образ "жінки з формами" швидко став справжнім проривом українського шоубізнесу.

Окрім телеведучої, Руслана була акторкою. Її ролі у стрічках "Москаль-чарівник", "Кілька любовних історій", "Чорна рада" запам’яталися глядачам. Писанку також запрошували на популярні шоу, зокрема "Танці з зірками". Там артистка проявила себе по-особливому.

Причина смерті Руслани Писанки

Акторка померла 19 липня 2022 року в клініці міста Кайзерслаутерн, Німеччина. Її життя забрало онкологічне захворювання, а точніше агресивна його форма. Недугу вона тривалий час приховувала і не розповідала про неї навіть найближчим друзям. Чоловік Руслани Писанки розповідав, що хвороба була запущеною, а імунітет жінки не витримав.

Де похована і як виглядає могила Руслани Писанки

Тіло акторки кремували у Німеччині, а прах перевезли до Києва. 21 серпня 2022 року відбулася церемонія прощання у Спасо-Преображенському соборі. В той день також прощалися з матір’ю Руслани Писанки — її не стало 1 квітня 2022 року. Урни з прахом поховали На Байковому кладовищі в Києві.

У жовтні 2023 року Ігор Ісаков, чоловік Руслани Писанки повідомив, що акторку та її маму перепоховали на Берковецькому цвинтарі, біля місця спочинку її брата і батька. На їхній могилі встановлено два пам’ятники зі справжнім прізвищем акторки — Писанко. На однакових надгробках — портрети Руслани Писанки та її мами Діни Василівни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Марини Поплавської. Зірка "Дизель шоу" загинула внаслідок ДТП.