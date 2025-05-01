Сидів у в’язниці у Росії, хоч родом з України: як виглядає могила радянського співака Сергія Захарова

Артистові було 68 років

Голос Сергія Захарова у радянські часи був одним із тих, які важко забути. Він прославився наприкінці 1970-х завдяки виконанню пісень "Три белых коня", "Летят перелетные птицы", тощо. Саме тоді естрада шукала нових зірок. Свою кар’єру він будував у Росії, де й прожив останні роки свого життя. А раніше ми розповідали, де зараз народний артист РСР Микола Гнатюк.

Сьогодні, 1 травня співакові могло б виповнитися 75 років. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив пригадати, як виглядає могила Сергія Захарова.

Майбутній артист почав співати у віці 5 років. Талант Захарова успадкував від свого дідуся, який був трубачем Миколаївського драматичного театру. До речі, народився Сергій у місті Миколаїв. Однак коли його батька-військового перевели у Байконур, із ним переїхала і сім’я. Там вони прожили 13 років.

Коли Захарову було 16, він одружився. Його обраницею стала Алла Самігуліна і у них народилася донька Наталія.

Коли дитині було два роки, Захаров вирішив продовжувати будувати кар’єру. Він вступив до музичного училища в Москві. Згодом став солістом Державного естрадного оркестру під керівництвом Леоніда Утьосова. Пік популярності співака припав на 1970-ті роки.

У 1974 році вийшов перший альбом Сергія Захарова. Цього ж року він виступив на міжнародному конкурсі "Золотой орфей" в Болгарії. Тоді артист отримав першу у своїй кар’єрі премію за виконання пісень "Ты моя мелодия" и "Мария".

Захарова було засуджено за бійку, за що він рік сидів у в’язниці у Сланцях, Росія. Після цього він продовжив будувати кар'єру. У 1996 році Сергій проводив концерти на підтримку передвиборчої кампанії Бориса Єльцина. Через перевтому він пережив клінічну смерть. Останні свої роки він провів у Росії.

Причина смерті Сергія Захарова і як виглядає його могила

Співак помер 14 лютого 2019 року у лікарні в Москві через серцеву недостатність. Йому було 68 років.

Прах артиста поховали на Зеленогірському кладовищі під Санкт-Петербургом. Його могила виглядає просто, але красиво. На постаменті зображений портрет Захарова із мікрофоном у руках

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