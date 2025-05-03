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Умерла от длительной борьбы с раком: где похоронена Руслана Писанка и как выглядит ее могила

Автор
Наталья Дума
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Прах Русланы Писанки похоронили на Байковом кладбище, но позже перезахоронили
Прах Русланы Писанки похоронили на Байковом кладбище, но позже перезахоронили. Фото Колаж Телеграфу

Сердце актрисы перестало биться в немецкой больнице

Одна из самых любимых актрис и телеведущих украинцев Руслана Писанка ушла из жизни в июле 2022 года. Она долгое время боролась с тяжелым недугом, но не афишировала этого. Умерла артистка в больнице в Германии, там и кремировали ее тело, а прах похоронили на Байковом кладбище. Кстати, на этом же кладбище покоится Виталий Белоножко.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Русланы Писанки. Она запомнилась украинцам как яркая телеведущая, талантливая актриса и добрый человек.

Что известно о Руслане Писанке

Руслана Писанка была актрисой театра и кино, а также телеведущей. Ее карьера началась после учебы в институте им. Карпенко-Карого. Прославилась она благодаря работе на телевидении. В частности, прогноз погоды, который вела Писанка, полюбился зрителям благодаря ее харизме и энергетике. Ее образ "женщины с формами" быстро стал настоящим прорывом украинского шоу-бизнеса.

Кроме телеведущей Руслана была актрисой. Ее роли в лентах "Москаль-волшебник", "Несколько любовных историй", "Черный совет" запомнились зрителям. Писанку также приглашали на популярные шоу, в частности, "Танцы со звездами". Там артистка проявила себя особенно.

Руслана Писанка

Причина смерти Русланы Писанки

Актриса скончалась 19 июля 2022 года в клинике города Кайзерслаутерн, Германия. Ее жизнь унесла онкологическое заболевание, а точнее агрессивная его форма. Недуг она долгое время скрывала и не рассказывала о ней даже самым близким друзьям. Муж Русланы Писанки рассказывал, что болезнь была запущена, а иммунитет женщины не выдержал.

Руслана Писанка

Где похоронена и как выглядит могила Русланы Писанки

Тело актрисы кремировали в Германии, а прах перевезли в Киев. 21 августа 2022 состоялась церемония прощания в Спасо-Преображенском соборе. В тот день также прощались с матерью Русланы Писанки – ее не стало 1 апреля 2022 года. Урны с прахом похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Руслана Писанка могила

В октябре 2023 года Игорь Исаков, муж Русланы Писанки сообщил, что актрису и ее маму перепохоронили на Берковецком кладбище, у места покойствия ее брата и отца. На их могиле установлены два памятника с настоящей фамилией актрисы Писанко. На одинаковых надгробиях – портреты Русланы Писанки и ее мамы Дины Васильевны.

Руслана Писанка могила

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Марины Поплавской. Звезда "Дизель шоу" погибла в результате ДТП.

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#Руслана Писанка #Могила #Байковое кладбище