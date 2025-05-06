Паук-птицеед ищет дом. Сколько стоит "пушистик" (фото)

Самки живут до 20 лет

Паук-птицеед Птеринопельма сазимай (Pterinopelma sazimai) доступен для покупки в Киеве. Его тело покрыто пушком.

Объявление о продаже паука размещено на одном из сайтов продаж. Стоимость – 1 980 гривен.

Паук-птицеед Птеринопельма сазимай родом из Бразилии

Паук-птицеед Птеринопельма сазимай – один из самых красивых видов пауков. Он был обнаружен относительно недавно в Бразилии, в штате Баия, в городке Шапада-Бриллиантина.

Птеринопельма сазимай выглядит эффектно

Паук птицеид получил свое название благодаря картинам немецкой художницы, изобразившей его нападающим на маленькую птичку — колибри. Однако обычно они питаются насекомыми, тараканами, сверчками, саранчой, комарами и другими мелкими пауками.

Их ценят за уникальный окрас. Молодые паучки размером менее 1 см отличаются особыми сине-зелеными оттенками. С возрастом окрас может изменяться. Взрослые самки имеют темно-синий окрас и способны прожить до 20 лет. Самцы живут в среднем 5 лет. Тело паука покрыто волосками, напоминающими пух.

Пауки быстро растут, линяя 1 раз в 2-3 недели. Длина тела взрослого паука 5-7 см, размер конечностей 12-16 см. Самцы меньше, чем самки.

Содержание и уход

Эти пауки не сложны в содержании, им нужен террариум размером 35х35х35 см с кокосовым субстратом.

В продаже есть еда для пауков-птицеедов — мучной червь, сверчки, тараканы. Также можно приобрести витамины, чтобы паук был здоровым, хорошо чувствовал себя и выглядел.

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