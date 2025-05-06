Укр

Паук-птицеед ищет дом. Сколько стоит "пушистик" (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Молодые пауки имеют яркую окраску
Молодые пауки имеют яркую окраску. Фото animalgid

Самки живут до 20 лет

Паук-птицеед Птеринопельма сазимай (Pterinopelma sazimai) доступен для покупки в Киеве. Его тело покрыто пушком.

Объявление о продаже паука размещено на одном из сайтов продаж. Стоимость – 1 980 гривен.

Паук-птицеед Птеринопельма сазимай родом из Бразилии

Паук-птицеед Птеринопельма сазимай – один из самых красивых видов пауков. Он был обнаружен относительно недавно в Бразилии, в штате Баия, в городке Шапада-Бриллиантина.

Птеринопельма сазимай выглядит эффектно

Паук птицеид получил свое название благодаря картинам немецкой художницы, изобразившей его нападающим на маленькую птичку — колибри. Однако обычно они питаются насекомыми, тараканами, сверчками, саранчой, комарами и другими мелкими пауками.

Их ценят за уникальный окрас. Молодые паучки размером менее 1 см отличаются особыми сине-зелеными оттенками. С возрастом окрас может изменяться. Взрослые самки имеют темно-синий окрас и способны прожить до 20 лет. Самцы живут в среднем 5 лет. Тело паука покрыто волосками, напоминающими пух.

Пауки быстро растут, линяя 1 раз в 2-3 недели. Длина тела взрослого паука 5-7 см, размер конечностей 12-16 см. Самцы меньше, чем самки.

Содержание и уход

Эти пауки не сложны в содержании, им нужен террариум размером 35х35х35 см с кокосовым субстратом.

В продаже есть еда для пауков-птицеедов — мучной червь, сверчки, тараканы. Также можно приобрести витамины, чтобы паук был здоровым, хорошо чувствовал себя и выглядел.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве продают лабрадудля по цене авто. За "крепкого карамельного мальчика" просят 5 000 €.

Теги:
#Животные #Пауки #Домашні тварини