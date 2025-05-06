Порт Чорноморська планують здати у концесію "за закритими дверима": місто та робітники порту під загрозою

Об'єкт активно готують до передачі в концесію, але чомусь без публічного обговорення

Міністерство розвитку громад і територій готує концесію порту Чорноморська і хоче реалізувати її вже цього року. Однак у центрі уваги опинились не вітчизняні, а іноземні інвестори: презентація проєкту відбулась у Варшаві, а весь процес відбувався кулуарно.

Як повідомило видання Telegraf, концесія порту Чорноморська може призвести до втрати робочих місць та занепаду містоутворюючого підприємства. За даними Асоціації морських портів, у 2024 році українські порти обробили 97,2 млн тонн вантажів – на 35 млн більше, ніж торік, однак на 60 млн менше, ніж до війни. 80 млн тонн припали на порти Великої Одеси. Попри позитивну динаміку, на сьогодні працюють лише 6 з 18 морських портів. Усі — під щоденною загрозою атак, що фактично зупинило інфраструктурні інвестиції.

На цьому тлі Міністерство оголошує підготовку до передачі в концесію порту Чорноморська. Інформація про це з’явилась лише на сайті міністерства — без публічного обговорення, звітів чи консультацій.

Попередньо планується передача контейнерного та поромного терміналів окремими тендерами. Один із них уже пройшов оцінку, результати не оприлюднили. Згідно з умовами, концесіонер зобов’язаний поглибити дно порту до 16 метрів, забезпечити наявність щонайменше одного клієнта та найняти не менше 1240 працівників.

Зараз у порту працює 40 осіб, ще 110 — мобілізовані.

"Скорочення та звільнення не можуть проводитись лише перші 5 років (термін концесії, до речі, становитиме 40 років). Іншими словами, ті, хто, наприклад, повернуться з армії, отримають ті самі 10 тисяч і прогнозовано звільняться самі через нікчемну зарплатню. Крім того, майбутній концесіонер отримає право відправляти працівників на пенсію достроково", — йдеться у матеріалі.

Українські компанії практично не можуть виконати вимоги конкурсу: потрібен досвід управління щонайменше двома терміналами в різних країнах, щорічна обробка 180 000 TEU, інвестиції від $50 млн і підтвердження коштів на рахунку.

Очікується, що тендер проведуть через Prozorro, але підготовка до нього була закритою, без пояснень причин. В умовах війни, втрати транзитного потенціалу та економічної невизначеності, незрозуміло, хто погодиться інвестувати в порт.

Уряд не пояснив, як концесія вплине на місто Чорноморськ і чому громада повністю виключена з обговорення.

Замість довідки. Концесія – це тип договору, за яким створюється чи реконструюється державне майно за рахунок інвестора.