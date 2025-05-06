Порт Черноморска сдают в концессию "за закрытыми дверями": город и работники порта под угрозой

Объект активно готовят к передаче в концессию, но почему-то без публичного обсуждения.

Министерство развития громад и территорий готовит концессию порта Черноморска, и хочет реализовать ее в этом году. Однако в приоритете оказались не свои, а иностранные инвесторы: презентация проекта состоялась в Варшаве, а весь процесс происходил кулуарно.

Как сообщило издание Telegraf, концессия порта Черноморска может привести к потере рабочих мест и упадку градообразующего предприятия. По данным Ассоциации морских портов, в 2024 году украинские порты обработали 97,2 млн тонн грузов — на 35 млн больше, чем в прошлом году, однако на 60 млн меньше, чем до войны. 80 млн тонн пришлись на порты Большой Одессы. Несмотря на положительную динамику, сейчас работают только 6 из 18 морских портов. Все — под ежедневной угрозой атак, что фактически остановило инвестиции.

На этом фоне Министерство объявляет подготовку к передаче в концессию порта Черноморска. Информация об этом появилась только на сайте министерства — без публичного обсуждения, отчетов или консультаций.

Предварительно планируется передача контейнерного и паромного терминалов отдельными тендерами. Один из них уже прошел оценку, результаты не обнародовали. Согласно условиям, концессионер обязан углубить дно порта до 16 метров, обеспечить наличие не менее одного клиента и нанять не менее 1240 работников.

Сейчас в порту работает 40 человек, еще 110 — мобилизованы.

"Сокращение и увольнение не могут проводиться только первые 5 лет (срок концессии, кстати, составит 40 лет). Иными словами, те, кто, например, вернутся из армии, получат те же 10 тысяч и прогнозируемо уволятся сами из-за ничтожной зарплаты. Кроме того, будущий концессионер получит право отправлять работников на пенсию досрочно", — говорится в материале.

Украинские компании практически не могут выполнить требования конкурса: нужен опыт управления как минимум двумя терминалами в разных странах, ежегодная обработка 180 000 TEU, инвестиции от $50 млн и подтверждение средств на счету.

Ожидается, что тендер проведут через Prozorro, но подготовка к нему была закрытой, без объяснений причин. В условиях войны, потери транзитного потенциала и экономической неопределенности, непонятно, кто согласится инвестировать в порт.

Правительство не объяснило, как концессия повлияет на Черноморск и почему громада полностью исключена из обсуждения.

Вместо справки. Концессия – это тип договора, согласно которому создается или реконструируется государственное имущество за счет инвестора.