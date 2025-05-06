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У вас буде всього десять днів, а потім - штраф. Кому потрібно оновити дані

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Реєстрація автомобіля в Україні у 2025 Новина оновлена 06 травня 2025, 13:55
Реєстрація автомобіля в Україні у 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Деяким українцям варто поквапитись з документами

Протягом 10 днів після купівлі автомобіля українець має його зареєструвати. Ця процедура є обов'язковою і якщо її не пройти, то майбутньому власнику світить штраф.

Кожен українець, який має автомобіль, має його зареєструвати протягом 10 днів з дня купівлі, після митного оформлення або тимчасового ввезення в Україну. Про це нагадали у "PMG".

Якщо пропустити цей термін, то наслідком буде штраф, а в деяких випадках і накладення обмеження на використання транспортного засобу.

Список документів для реєстрації авто

Для цього потрібно зібрати пакет документів, який складається зі:

  • паспорта з відміткою місця реєстрації та індивідуального податкового номера;
  • документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
  • бланка митного оформлення, якщо авто розмитнене;
  • сертифіката відповідності, якщо авто нове, з салону;
  • квитанції за послуги, які надає сервісний центр МВС.

В МВС власнику авто видають номерний знак і техпаспорт. У деяких випадках і дозвіл на спецсигнали, якщо був запит.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для водіїв вигадали новий штраф в 34 тисячі гривень.

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