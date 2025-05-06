У вас буде всього десять днів, а потім - штраф. Кому потрібно оновити дані
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деяким українцям варто поквапитись з документами
Протягом 10 днів після купівлі автомобіля українець має його зареєструвати. Ця процедура є обов'язковою і якщо її не пройти, то майбутньому власнику світить штраф.
Кожен українець, який має автомобіль, має його зареєструвати протягом 10 днів з дня купівлі, після митного оформлення або тимчасового ввезення в Україну. Про це нагадали у "PMG".
Якщо пропустити цей термін, то наслідком буде штраф, а в деяких випадках і накладення обмеження на використання транспортного засобу.
Список документів для реєстрації авто
Для цього потрібно зібрати пакет документів, який складається зі:
- паспорта з відміткою місця реєстрації та індивідуального податкового номера;
- документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
- бланка митного оформлення, якщо авто розмитнене;
- сертифіката відповідності, якщо авто нове, з салону;
- квитанції за послуги, які надає сервісний центр МВС.
В МВС власнику авто видають номерний знак і техпаспорт. У деяких випадках і дозвіл на спецсигнали, якщо був запит.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для водіїв вигадали новий штраф в 34 тисячі гривень.