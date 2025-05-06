У вас будет всего десять дней, а потом - штраф. Кому нужно обновить данные
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Некоторым украинцам следует поторопиться с документами
В течение 10 дней после покупки автомобиля украинец должен его зарегистрировать. Эта процедура является обязательной и если ее не пройти, то будущему владельцу светит штраф.
Каждый украинец, у которого есть автомобиль, должен его зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки, после таможенного оформления или временного ввоза в Украину. Об этом напомнили в "PMG".
Если пропустить этот срок, то последствием будет штраф, а в некоторых случаях и наложение ограничения на использование транспортного средства.
Список документов для регистрации авто
Для этого нужно собрать пакет документов, который состоит из:
- паспорта с отметкой места регистрации и индивидуального налогового номера;
- документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство;
- бланка таможенного оформления, если авто растоможено;
- сертификата соответствия, если авто новое, из салона;
- квитанции за услуги, которые предоставляет сервисный центр МВД.
В МВД владельцу авто выдают номерной знак и техпаспорт. В некоторых случаях и разрешение на спецсигналы, если был запрос.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для водителей придумали новый штраф в 34 тысячи гривен.