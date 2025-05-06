У вас будет всего десять дней, а потом - штраф. Кому нужно обновить данные

Некоторым украинцам следует поторопиться с документами

В течение 10 дней после покупки автомобиля украинец должен его зарегистрировать. Эта процедура является обязательной и если ее не пройти, то будущему владельцу светит штраф.

Каждый украинец, у которого есть автомобиль, должен его зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки, после таможенного оформления или временного ввоза в Украину. Об этом напомнили в "PMG".

Если пропустить этот срок, то последствием будет штраф, а в некоторых случаях и наложение ограничения на использование транспортного средства.

Список документов для регистрации авто

Для этого нужно собрать пакет документов, который состоит из:

паспорта с отметкой места регистрации и индивидуального налогового номера;

документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство;

бланка таможенного оформления, если авто растоможено;

сертификата соответствия, если авто новое, из салона;

квитанции за услуги, которые предоставляет сервисный центр МВД.

В МВД владельцу авто выдают номерной знак и техпаспорт. В некоторых случаях и разрешение на спецсигналы, если был запрос.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для водителей придумали новый штраф в 34 тысячи гривен.