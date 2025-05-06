"Моршинская" предупредила АРМА, что избранный ним управляющий не сможет законным способом обеспечить в этом году бюджетные поступления

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) 5 мая завершило рыночные консультации по предстоящему выбору управляющего для производителя "Моршинской" — ЧАО "Индустриальные дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар"".

Как известно, АРМА объявило о проведении повторного конкурса по выбору управляющего для арестованных корпоративных прав крупнейшего бренда на рынке бутилированной воды.

Впрочем, вероятный новый управляющий, выбранный на новом конкурсе АРМА, непременно столкнется со сложностями, преградами и вызовами, обусловленными несовершенством законодательства, судебными тяжбами, запретами и другими объективными ограничениями.

Об этом заявила IDS Ukraine, в состав которой входят два указанных предприятия: компания опубликовала на своем сайте сообщение, проинформировавшее АРМА о таких препятствиях официальным письмом.

Главная из них состоит в том, что вопреки утверждениям АРМА согласно законодательству Украины, государственный бюджет сможет получить поступления от управления корпоративными правами ЧАО "ИДС" и ЧАО "МЗМВ "Оскар"" не ранее весны следующего 2026 года. Кроме того, в IDS Ukraine обращают внимание на специфику актива, который будет передан управляющему – это не сами предприятия, а исключительно их корпоративные права. Это делает невозможным для управляющего обеспечение поступлений в бюджет от управления таким активом в 2025 году, ведь прибылью от управления корпоративными правами являются дивиденды, которые выплачиваются после подведения результатов деятельности только раз в год после его завершения.

"В соответствии с установившейся практикой АРМА заключает с управителями договоры управления, где предусматривает ежемесячные платежи управителем, при этом сами предприятия (ЧАО "ИДС" и ЧАО "МЗМО "Оскар"") не имеют права или оснований уплачивать управителю ежемесячную прибыль. Согласно Закону Украины "Об акционерных обществах прибыли"", — уточнено в обнародованном компанией письме в адрес АРМА.

В документе сказано, что это противоречие возникает из-за несогласованности корпоративного законодательства и Закона Украины "Об АРМА". Поэтому без внесения соответствующих изменений в законодательство управление акциями с целью получения ежемесячного дохода для госбюджета кажется невозможным.

Кроме того, вступление управляющего АРМА в управление арестованными корпоративными правами ЧАО "ИДС" и ЧАО "МЗМО "Оскар" также может быть невозможным.

"Существует достаточная вероятность, что новый управляющий не сможет приступить к своим обязанностям", — сообщила IDS Ukraine в письме АРМА.

В качестве примера приведены кейсы "Аэрок", где избранный АРМА управляющий не успел приступить к управлению из-за решения ВАКС о конфискации в пользу государства; "Винницабытхим" (ТМ "Ушастый нянь"), где договор после непродолжительного управления был расторгнут в результате решения ВАКС по иску Минюста о конфискации этого актива в пользу государства. Кроме того, дополнительное время потребует согласования управляющего АРМА для "Моршинской" в Антимонопольном комитете, который не предоставил такого разрешения предварительно выбранному АРМА управляющему "Карпатские минеральные воды" из-за угрозы монополизации рынка воды.

"Проведение конкурса именно сейчас лишено смысла, ведь государство и так сможет осуществить выплату дивидендов после конфискации акций по решению ВАКС, которое должно быть принято в этом году, а попытки выплаты дивидендов со стороны управляющего будут незаконными. Более того, нанесут ущерб государству в виде неполучения части из десятков миллионов средств — это могут быть миллионы зачислит на свой счет как вознаграждение управляющему", — предупредила IDS Ukraine в своем письме к АРМА.

В частности, ранее IDS Ukraine объясняла, что существует высокая вероятность потери около миллиарда гривен с ее счетов вследствие небрежного управления, а также вероятность потери стоимости компанией из-за ее занижения агентством АРМА, которое откроет управителю путь к разграблению компании № 1 в области производства воды.