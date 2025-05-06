Володіє нерухомістю і працює викладачкою. Що відомо про дружину Олега Синєгубова

Дружина голови Харківської ОДА викладає в університеті

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов перебуває на перших шпальтах новин як одна із головних фігур регіонального управління під час війни. А його дружина, Анна Журавльова, перебуває в тіні свого чоловіка. Однак вона є кандидаткою медичних наук та доцентом, а також бізнеследі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Олега Синєгубова. Ми також дізналися, чим вона займається.

Що відомо про дружину Олега Синєгубова

Обраницю чиновника звати Анна Журавльова. Вона викладає в Харківському національному медичному університеті, на кафедрі внутрішньої медицини та ендокринології. Разом і Олегом Синєгубовим вона має двох дітей — синів Олександра (8 років) та Артема (4 роки).

В Єдиному державному реєстрі декларацій зазначено, що Олег Синєгубов має право на безкоштовне користування квартирою в Харкові, яка належить його дружині. Її площа — 156,5 кв. м. Також Синєгубов задекларував два паркомісця, якими також володіє його дружина. У спільній власності також квартира у Харкові (50 кв. м).

Два місця для паркування, нежитлове приміщення, вартістю майже в 1 мільйон гривень, 4 земельні ділянки — загальна їх сума понад два мільйони гривень. Це все належить Анні Журавльовій. У 2023 році вона задекларувала готівкові кошти в розмірі 255 тис. доларів США та 515 тис. гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Анатолія Гриценка. Вони обоє були у шлюбах з іншими, коли познайомилися.