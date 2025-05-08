Українцям влітку не вистачить електроенергії. Нардеп назвав два виходи з ситуації

Вітрові і сонячні електростанції не гарантують надійної генерації

"Енергоатом" почав охолоджувати третину енергоблоків українських АЕС, щоб провести всі регламентні та ремонтні роботи. Тому стабільної генерації, яка працює 24 на 7 рівним графіком, буде менше.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк. Він пояснив, чого українцям чекати цього літа.

Більше читайте у публікації: "Якщо Росія не зупиниться влітку, є ризик, що частина України взимку буде без газу, — нардеп".

За його словами, влітку якісно працюють сонячні електростанції (як домашні, так і промислові), але це відбувається зранку і до п'ятої-шостої години вечора. Крім того, без промислових накопичувачів електроенергії сонячні електростанції нас не настільки сильно підтримують.

— Та допоки вимкнені атомні енергоблоки, сонячні електростанції (СЕС) балансують енергосистему і дають певну генерацію. Але в вечірні години, коли ми будемо вмикати кондиціонери і давати навантаження на енергосистему, сонце не "працює" і СЕС вже не генерують електроенергію.

З вітровими електростанціями схожа ситуація — вітер може бути, а може й ні. Тому ми не можемо стабільно розрахувати на відновлювані джерела енергії. Крім того, до них потрібно обов'язково встановлювати промислові накопичувачі, які будуть енергію акумулювати і видавати у потрібні години. Тому влітку, ввечері, якщо буде спекотно і споживання наше в рази зростатиме, ми, скоріш за все, будемо мати дефіцит в енергосистемі, — каже "слуга".

Першим способом покриття дефіциту він назвав імпорт електроенергії.

— Наші трейдери (це виключно приватні компанії) купують електроенергію завжди дешевше і намагаються продати дорожче. Регулятор встановив т.зв. "прайс-кепи" – ціну, вище від якої трейдер не має права продавати споживачеві. А в пікові години в Європі (звідки й імпортують електроенергію. — Ред.) ціна підіймається, — каже член енергетичного комітету Ради.

Тому, щоб бути з електроенергією влітку, коли атомні енергоблоки виводять у ремонт, регулятор має підняти прайс-кепи і дозволити трейдерам купувати електроенергію і продавати її на ринку, щоб наситити енергосистему у години найбільшого споживання, каже нардеп.

— Другий крок, на який може піти уряд, це зобов'язати "Енергоатом" і "Укргідроенерго", щоб вони виступили трейдерами і закупили електроенергію в пікові години з-за кордону. Так закупили дорожче, а продали для населення дешевше, але щоб не було вимкнення світла влітку у вечірні години, коли ми всі повертаємося додому. Якщо уряд і паралельно регулятор НКРЕКП підуть на ці два кроки, ми влітку, навіть у вечірні години, будемо з електроенергією, — підсумував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як росіяни можуть залишити українців без газу у пік морозів.