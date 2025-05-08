Украинцам летом не хватит электроэнергии. Нардеп назвал два выхода из ситуации

Ветровые и солнечные электростанции не гарантируют надежной генерации.

"Энергоатом" начал охлаждать треть энергоблоков украинских АЭС, чтобы провести все регламентные и ремонтные работы. Поэтому стабильной генерации, работающей 24 на 7 ровным графиком, будет меньше.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

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По его словам, летом качественно работают солнечные электростанции (как домашние, так и промышленные), но это происходит утром и до пяти-шести часов вечера. Кроме того, без промышленных накопителей электроэнергии солнечные электростанции нас не настолько сильно поддерживают.

— Пока выключены атомные энергоблоки, солнечные электростанции (СЭС) балансируют энергосистему и дают определенную генерацию. Но в вечерние часы, когда мы будем включать кондиционеры и давать нагрузку на энергосистему, солнце не "работает" и СЭС уже не генерируют электроэнергию.

С ветровыми электростанциями похожая ситуация — ветер может быть, а может и нет. Поэтому мы не можем стабильно рассчитать возобновляемые источники энергии. Кроме того, к ним нужно обязательно устанавливать промышленные накопители, которые будут аккумулировать энергию и выдавать в нужные часы. Поэтому летом, вечером, если будет жарко и потребление наше будет в разы расти, у нас, скорее всего, будет дефицит в энергосистеме, — говорит "слуга".

Первым способом покрытия дефицита он назвал импорт электроэнергии.

— Наши трейдеры (это исключительно частные компании) покупают электроэнергию всегда подешевле и пытаются продать подороже. Регулятор установил т.н. "прайс-кепы" — цену, выше которой трейдер не имеет права продавать потребителю. А в пиковые часы в Европе (откуда и импортируют электроэнергию. — Ред.) цена поднимается, — говорит член энергетического комитета Рады.

Поэтому, чтобы быть с электроэнергией летом, когда атомные энергоблоки выводят в ремонт, регулятор должен поднять прайс-кепы и позволить трейдерам покупать электроэнергию и продавать ее на рынке, чтобы насытить энергосистему в часы наибольшего потребления, говорит нардеп.

— Второй шаг, на который может пойти правительство, это обязать "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", чтобы они выступили трейдерами и закупили электроэнергию в пиковые часы за рубежом границы. Так закупили дороже, а продали для населения дешевле, но чтобы не было отключения света летом в вечерние часы, когда все возвращаемся домой. Если правительство и параллельно регулятор НКРЭКУ пойдут на эти два шага, мы летом, даже в вечерние часы, будем с электроэнергией, — подытожил Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как россияне могут оставить украинцев без газа в пик морозов.