Не тяжкий злочин? Чи можуть матір, яка покинула немовля у квартирі на кілька днів, позбавити батьківських прав

В Україні це не перший випадок з неповнолітньою матір'ю

Неповнолітню 16-річну матір, яка залишила однорічну дитину на кілька днів саму у квартирі у Києві, можуть не позбавити батьківських прав. Правоохоронцям треба буде доводити тяжкість її проступку.

Про це розповіла заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської Спілки з прав людини Оксана Філіпішина, передає "Київ24". За її словами, це сталось саме через статтю, за якою кваліфікували злочин.

Філіпішина каже, що батьків можуть позбавити батьківських прав лише за жорстокого поводження з дитиною, а в цьому випадку це треба ще довести.

"Вона може бути позбавлена батьківських прав у разі жорстокого поводження з дитиною. І от, власне кажучи, мене десь здивувала кваліфікація статті 166, за якої розпочато кримінальне провадження, це стаття 166-та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Адже ця стаття напряму пов'язана з тим, що наслідки невиконання обов'язків є тяжкими. Тобто правоохоронним органам треба буде доводити, що стан дитини є тяжким", — каже експертка.

Водночас вона наголошує, що у Кримінальному кодексі України є стаття 135 "Залишення особи в небезпеці". Тут йдеться залишення дитини без допомоги в небезпечному для життя стані, в тому числі і особи, яка є недієздатною.

При цьому, за словами Філіпішиною, є ймовірність і того, що у матері заберуть дитину без позбавлення батьківських прав, але для цього треба у суді довести тяжкість її проступки. Але в Україні це не перший такий випадок з неповнолітньою матір'ю.

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